Мадридский топ-клуб „Атлетико“ поделился в TikTok видео, где их игроки Науэль Молина, Анхель Корреа и Самуэл Лино пьют кофе под песню эстонского рэпера Томми Кэша „Espresso Macchiato“, победившую на Eesti Laul.

Клуб сопроводил ролик шутливым вопросом: „Админ аккаунта в замешательстве, итальянская песня в Эстонии?“

Примечательно, что „Атлетико“ связывает с Эстонией особое событие: в 2018 году в Таллинне клуб завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв „Реал“ со счетом 4:2.

В последнем туре чемпионата Испании мадридский „Атлетико“ сыграл вничью с „Сельтой“ со счетом 1:1. Набрав 50 очков, команда занимает третье место в турнирной таблице, отставая всего на одно очко от второго места, которое удерживает „Реал“, и лидирующей „Барселоны“.

В следующем туре мадридский „Атлетико“ 22 февраля встретится на выезде с „Валенсией“.

За победу в финале Eesti Laul, дающей право представить Эстонию на „Евровидении“, соревновались 16 участников. Как и ожидали букмекеры и фанаты, победу одержал Томми Кэш с песней „Espresso Macchiato“. Рэпер получил максимальные баллы как от жюри, так и от телезрителей, уверенно пройдя в суперфинал. Там, соперничая с Андреем Зевакиным и Ан-Марлен, Томми набрал рекордные 83% голосов зрителей.

Все песни, прозвучавшие в финале Eesti Laul, можно найти на сайте www.eestilaul.ee. Записи шоу Eesti Laul доступны для просмотра на платформе Jupiter, где также можно найти отдельные выступления из финала.

Песня „Espresso Macchiato“ родилась совершенно естественно, как отметил сам Томми Кэш. „Мы никогда не садились с мыслью: давайте напишем песню специально для „Евровидения“. Кофе объединяет людей по всему миру, и я надеюсь, что моя песня сделает то же самое“, – рассказал музыкант.