Россия всегда представляет угрозу для Европы. Даже если они деградируют до такой степени, что начнут снова производить танки Т-34 на „Уралвагонзаводе“, их имперские амбиции никуда не исчезнут. Они всегда угрожают Европе, особенно соседним странам. И, к сожалению, эта проблема касается не только Украины, но и Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Швеции и частично даже Норвегии. Эти страны играют роль буфера, защищающего Германию, Францию и Испанию, для которых война пока остается лишь теоретической проблемой, говорит украинский военный эксперт Александр Коваленко.