„Трамп хочет войти в историю как худший бизнесмен“. Правда ли, что Трамп и Путин заключат мир в Украине до 9 мая?
Россия всегда представляет угрозу для Европы. Даже если они деградируют до такой степени, что начнут снова производить танки Т-34 на „Уралвагонзаводе“, их имперские амбиции никуда не исчезнут. Они всегда угрожают Европе, особенно соседним странам. И, к сожалению, эта проблема касается не только Украины, но и Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии, Швеции и частично даже Норвегии. Эти страны играют роль буфера, защищающего Германию, Францию и Испанию, для которых война пока остается лишь теоретической проблемой, говорит украинский военный эксперт Александр Коваленко.
Bloomberg пишет о трех возможных сценариях завершения войны России в Украине. Наиболее вероятным считается вариант, при котором Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, хотя на переговорах может обсуждаться обмен территориями. Украине предоставят некоторые гарантии безопасности, но о членстве в НАТО речи не идет. Европейские страны могут попытаться убедить Дональда Трампа продолжить военную и финансовую поддержку Украины, пока они сами укрепляют свою обороноспособность.