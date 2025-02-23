Новости Эстонии
23.02.2025, 21:41

Половина сотрудников Министерства климата работает без должностных инструкций, министерство не видит в этом проблемы

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

В Министерстве климата, образованном в результате слияния Министерства окружающей среды и нескольких других государственных учреждений, отсутствуют должностные инструкции для почти половины сотрудников – от заместителей канцелярий до руководителей отделов. Министерство не видит в этом проблемы.

Должностная инструкция — это основной документ, который подписывается при найме каждого контрактного сотрудника или государственного служащего, в котором должны быть определены рабочие обязанности. В нем также указываются, какие качества и знания требуются от сотрудника, а также цели должности.

По информации, поступившей в редакцию Forte, в Министерстве климата отсутствуют должностные инструкции у всех заместителей канцелярий и руководителей отделов, а в отделе охраны природы должностных инструкций нет аж у 75% сотрудников.

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