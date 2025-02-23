23.02.2025, 21:41
Половина сотрудников Министерства климата работает без должностных инструкций, министерство не видит в этом проблемы(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В Министерстве климата, образованном в результате слияния Министерства окружающей среды и нескольких других государственных учреждений, отсутствуют должностные инструкции для почти половины сотрудников – от заместителей канцелярий до руководителей отделов. Министерство не видит в этом проблемы.
Должностная инструкция — это основной документ, который подписывается при найме каждого контрактного сотрудника или государственного служащего, в котором должны быть определены рабочие обязанности. В нем также указываются, какие качества и знания требуются от сотрудника, а также цели должности.
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