19.02.2025, 12:20
Отправит ли Эстония войска в Украину? Какова позиция входящих в парламент партий
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала (Партия реформ), после заключения мирного соглашения решение о направлении войск в Украину хоть и будет принимать парламент, но Эстония в стороне не останется. Из парламентских фракций против этой идеи выступает только EKRE, Центристская партия пока не заняла конкретной позиции.
После того, как премьер-министр Великобритании и министр иностранных дел Швеции заявили, что не исключают отправки войск в Украину после заключения мирного соглашения, премьер-министр Кристен Михал в свою очередь сказал, что Эстония не должна оставаться в стороне. „Этот мандат должен дать парламент, но мы обязательно это обсудим“, — сказал он.
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