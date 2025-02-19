Отправит ли Эстония войска в Украину? Какова позиция входящих в парламент партий

После того, как премьер-министр Великобритании и министр иностранных дел Швеции заявили, что не исключают отправки войск в Украину после заключения мирного соглашения, премьер-министр Кристен Михал в свою очередь сказал, что Эстония не должна оставаться в стороне. „Этот мандат должен дать парламент, но мы обязательно это обсудим“, — сказал он.