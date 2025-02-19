Новости Эстонии
19.02.2025, 12:20

Отправит ли Эстония войска в Украину? Какова позиция входящих в парламент партий

 
Будет ли Эстония посылать миротворцев в Украину?
Будет ли Эстония посылать миротворцев в Украину?
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала (Партия реформ), после заключения мирного соглашения решение о направлении войск в Украину хоть и будет принимать парламент, но Эстония в стороне не останется. Из парламентских фракций против этой идеи выступает только EKRE, Центристская партия пока не заняла конкретной позиции.

После того, как премьер-министр Великобритании и министр иностранных дел Швеции заявили, что не исключают отправки войск в Украину после заключения мирного соглашения, премьер-министр Кристен Михал в свою очередь сказал, что Эстония не должна оставаться в стороне. „Этот мандат должен дать парламент, но мы обязательно это обсудим“, — сказал он.

Социал-демократы (СДПЭ), Eesti 200 и Isamaa считают, что мы должны принимать такие же решения, что и наши союзники. „Нельзя сказать, что мы останемся сторонними наблюдателями. Мы должны принимать решения вместе с нашими союзниками. Здесь нельзя действовать в одиночку“, — заявил председатель фракции Eesti 200 в Рийгикогу Тоомас Уйбо.

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