Самолет Ryanair в Таллинне задел контейнер и повредил крыло, рейс отменили

Происшествие подтвердила руководитель проекта по маркетинговой коммуникации Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг, которая заявила, что поврежден кончик крыла воздушного судна. „Технические детали может прокомментировать только авиакомпания“, - добавила она.

Хярмаорг добавила, что повреждения контейнера совсем незначительные, поскольку самолёт его еле задел. Пока неизвестно, начали ли уже ремонтировать повреждённый самолёт, но Хярмаорг подтвердила, что из-за инцидента другие рейсы в Таллинне не отменяются.

Тем не менее, пока неясно, что произошло на взлётно-посадочной полосе. „Мы занимаемся сбором информации от разных сторон и анализом происшествия, и выяснение причины, безусловно, займет время“, - сказала Хярмаорг.

„Видимость в аэропорту была отличной, взлетная полоса была надлежащим образом очищена и соответствовала зимним условиям аэродрома“, - подтвердила она.

Хярмаорг сообщила, что пассажиры были возвращены в терминал, и был заказан заменяющий рейс. „Он вылетит в Барселону из Таллинна сегодня в 11:30“, - сказала она.

Delfi запросил комментарий у авиакомпании Ryanair, но на момент публикации статьи ответ не поступил.