Александр Селевко просит у болельщиков финансовой помощи в размере 4000 евро

В объявлении на GoFundMe Александр Селевко объяснил, что он — фигурист из Эстонии, посвятивший свою жизнь этому спорту.

„Мне выпала честь представлять Эстонию на Олимпийских играх 2022 года, и я продолжаю тренироваться и выступать на международной арене, усердно работая, чтобы достичь новых высот в карьере. Однако фигурное катание связано со значительными финансовыми трудностями, и хотя я делаю все, что могу, чтобы обеспечить себя, у меня есть трудности с покрытием основных расходов, которые необходимы для продолжения тренировок и участия в соревнованиях на высшем уровне.

Фигурное катание требует полной концентрации. Расходы на тренера, занятия на льду, хореографию, силовые тренировки и поездки на соревнования растут как снежный ком. Без дополнительной поддержки мне будет трудно собрать ресурсы, необходимые для дальнейшего роста и участия в соревнованиях“, — написал призер чемпионата Европы 2024 года в одиночном мужском катании.

GoFundMe — это популярная онлайн-платформа для сбора средств, которая позволяет людям легко создавать краудфандинговые кампании, управлять ими и получать пожертвования в реальном времени.

Эстонский фигурист обращается к своим фанатам за поддержкой в форме пожертвований или спонсорства, чтобы покрыть важнейшие расходы на свою подготовку:

Тренерская работа и занятия на льду : Помощь в тренировках с ведущими тренерами для совершенствования навыков и улучшения выступлений на международной арене.

Хореография и программы : Разработка уникальных и высококачественных программ для предстоящего сезона.

Силовые тренировки и подготовка : Укрепление выносливости, силы и предотвращение травм через тренировки вне льда.

Расходы на соревнования и поездки: Покрытие расходов на перелеты, проживание и сборы на участие в международных чемпионатах и турнирах.

На сайте GoFundMe Александр Селевко поставил цель собрать 4000 долларов (3741.27 евро) для покрытия расходов на свою подготовку. На момент подготовки этой статьи ему удалось собрать 645 долларов (600.76 евро).