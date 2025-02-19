Александр Селевко просит у болельщиков финансовой помощи в размере 4000 евро
Александр Селевко, занявший 9-е место на недавнем чемпионате Европы по фигурному катанию, опубликовал на популярном портале GoFundMe объявление с просьбой о финансовой поддержке для подготовки к будущим соревнованиям.
В объявлении на GoFundMe Александр Селевко объяснил, что он — фигурист из Эстонии, посвятивший свою жизнь этому спорту.
„Мне выпала честь представлять Эстонию на Олимпийских играх 2022 года, и я продолжаю тренироваться и выступать на международной арене, усердно работая, чтобы достичь новых высот в карьере. Однако фигурное катание связано со значительными финансовыми трудностями, и хотя я делаю все, что могу, чтобы обеспечить себя, у меня есть трудности с покрытием основных расходов, которые необходимы для продолжения тренировок и участия в соревнованиях на высшем уровне.
Фигурное катание требует полной концентрации. Расходы на тренера, занятия на льду, хореографию, силовые тренировки и поездки на соревнования растут как снежный ком. Без дополнительной поддержки мне будет трудно собрать ресурсы, необходимые для дальнейшего роста и участия в соревнованиях“, — написал призер чемпионата Европы 2024 года в одиночном мужском катании.
GoFundMe — это популярная онлайн-платформа для сбора средств, которая позволяет людям легко создавать краудфандинговые кампании, управлять ими и получать пожертвования в реальном времени.
Эстонский фигурист обращается к своим фанатам за поддержкой в форме пожертвований или спонсорства, чтобы покрыть важнейшие расходы на свою подготовку:
Тренерская работа и занятия на льду: Помощь в тренировках с ведущими тренерами для совершенствования навыков и улучшения выступлений на международной арене.
Хореография и программы: Разработка уникальных и высококачественных программ для предстоящего сезона.
Силовые тренировки и подготовка: Укрепление выносливости, силы и предотвращение травм через тренировки вне льда.
Расходы на соревнования и поездки: Покрытие расходов на перелеты, проживание и сборы на участие в международных чемпионатах и турнирах.
На сайте GoFundMe Александр Селевко поставил цель собрать 4000 долларов (3741.27 евро) для покрытия расходов на свою подготовку. На момент подготовки этой статьи ему удалось собрать 645 долларов (600.76 евро).
Один из лучших фигуристов Эстоинн на прошедшем в Таллинне чемпионате Европы набрал в сумме за две программы 230.91 балла, что обеспечило ему итоговое 9-е место на турнире.