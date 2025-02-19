Трамп: США не выведут свои войска из Европы

Об этом Трамп сказал во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго, отвечая на вопрос, готов ли он вывести американские войска из Европы в рамках мирного соглашения с кремлевским правителем Владимиром Путиным, передают новости ERR со ссылкой на зарубежные СМИ.

Американский президент сказал, что его никто об этом не просил. „Я не думаю, что нам придется это делать. Я бы не хотел этого делать. Этот вопрос никогда не поднимали“, – отметил Трамп.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что американская сторона заверила его в отсутствии намерений сокращать численность своих войск в Восточной Европе.

В то же время, на прошлой неделе министр обороны США Пит Хегсет заявил, что союзники по НАТО не могут считать, что США будут присутствовать в Европе вечно.

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