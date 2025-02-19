„Конец света не наступил“: как оценивают итоги Мюнхенской конференции в странах Балтии

Например, в Латвии, согласно результатам исследования Security Radar Фонда Фридриха Эберта, презентованного на Мюнхенской конференции, 57% жителей считают военный конфликт между западом и Россией реальным сценарием. 51% называет Россию главной угрозой для своей страны, 69% боятся ядерной эскалации из-за войны в Украине, а 74% уверены, что Латвия не сможет сама себя защитить в случае военной агрессии со стороны России. 53% полагают, что Европа не сможет защитить себя без США.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс пристыдил Европу за неспособность себя защитить, а ряд европейских чиновников, политиков и журналистов официально и неофициально начали говорить о конце трансатлантического единства.

„Стратегическое партнерство с США — наш приоритет. Присутствие США в Европе и крепкие трансатлантические связи жизненно важны для нашей безопасности“, — написал в соцсети Х президент Литвы Гитанас Науседа вечером 14 февраля.

„По оценке SAB, режим В. Путина готовится к возможной военной конфронтации между Россией и НАТО , даже если режим в целом хотел бы избежать прямой войны с НАТО. Это подтверждается не только развитием навыков саботажа, но и постоянной работой России по восстановлению мощностей своих вооруженных сил, а также структурной реформой армии. [...] Она предполагает многократное увеличение численности войск, развернутых у границ Балтийских стран и Финляндии“.

Идею о том, что страны Балтии могут быть следующей целью военной агрессии России, неоднократно повторял президент Украины Владимир Зеленский . Эта же обеспокоенность заметна в последнем отчете латвийской контрразведки (SAB), опубликованном сразу по окончанию Мюнхенской конференции:

Заявления американских чиновников по очевидным причинам шокировали всех, кто ожидал гарантий безопасности для Украины, пишет BBC News Русская служба . Однако это не единственная страна Восточной Европы, безопасность которой отчасти зависит от решительности Белого дома.

„Скажу честно, с того времени, как Латвия и другие Балтийские страны вступили в НАТО, я впервые почувствовал себя очень неуютно. Вот эти вот братания с Владимиром Владимировичем, — говорит Би-би-си латвийский политолог Юрис Розенвалдс об итогах Мюнхенской конференции. — Холодок какой-то пробегает по поводу того, что давайте вернемся к ситуации 97 года. Я думаю, что у многих жителей Латвии такое ощущение не очень приятное возникает“.

Неудивительно, что намеки новой американской администрации вызвали эмоциональную реакцию в том числе в среде политиков Балтийского региона.

„Я возвращаюсь с Мюнхенской конференции с темными мыслями. Я принимаю тот факт, что заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса были необходимой пилюлей для летаргической Европы. Я только молюсь о том, чтобы лекарство не убило пациента, — написал в соцсети Х Грабриэлюс Ландсбергис, бывший глава МИД Литвы. — США больше не готовы быть главным гарантом безопасности в Европе. Идут разговоры о частичном выводе войск и ясном переориентации приоритетов в другие континенты“.

„Несмотря на то, что США являются частью НАТО, их руководство сигнализировало, что не будет соблюдать пятый параграф (Североатлантического договора) без условий. Это означает, что даже если Европа начнет тратить на оборону в среднем 2-3% ВВП, США не дадут никаких гарантий“, — пишет в соцсети Х бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

„НАТО не умер“

Однако действующие лидеры Балтийских стран на этом фоне сохраняют удивительное хладнокровие и даже некоторый оптимизм.

„Мюнхенская конференция закончилась: конец света не наступил, новый свет не взошел, НАТО не умер. Новая администрация США обозначила свое видение порядка вещей, у представителей Европы было свое мнение. Дискуссия началась, но где же еще говорить об общем и разном, если не на таких конференциях“, — написал президент Латвии Эдгар Ринкевич.