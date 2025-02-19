Женская сборная Эстонии по хоккею завершила чемпионат мира на третьем месте, упустив повышение в классе

В решающей игре чемпионата мира женская сборная Эстонии уступила Болгарии со счетом 3:5, упустив шанс занять первое место в группе.

Эстонки уверенно начали матч: уже на шестой минуте Кирке Кулла открыла счет, реализовав большинство. Однако Болгария вскоре сравняла, и первый период завершился вничью — 1:1. Во втором периоде Кулла вновь вывела Эстонию вперед, а спустя пять минут Олеся Прантс увеличила преимущество до 3:1. Тем не менее, под занавес периода Болгария сумела сократить отставание до одной шайбы.

В третьем периоде болгарки полностью завладели инициативой, перебросав соперниц 22:2 и забросив две шайбы в течение пяти минут, что позволило им выйти вперед — 4:3. На последней минуте матча эстонская сборная рискнула, сняв вратаря и выпустив шестого полевого игрока, но пропустила в пустые ворота, что закрепило окончательный счет — 5:3 в пользу Болгарии.

Эта победа принесла Болгарии первое место на турнире и выход в группу А третьего дивизиона 2026 года. Болгарская команда набрала 10 очков.

Болгария потерпела единственное поражение на турнире, уступив в овертайме хозяйкам соревнований, сборной Боснии и Герцеговине, со счетом 3:4.

Израиль завершил турнир на втором месте с отставанием всего в два очка, а Эстония заняла третье место с семью очками. Четвертое место досталось Боснии и Герцеговине (5 очков), а замкнул турнир Сингапур, не набравший ни одного очка.

Команда, которая вылетит из группы A в группу B, будет определена с 2 по 8 марта в Белграде (Сербия).

На чемпионате мира женская сборная Эстонии одержала победу над Боснией и Герцеговиной со счетом 4:2, в овертайме уступила Израилю (3:2) и победила Сингапур с минимальным перевесом 2:1.

Самым ценным игроком сборной Эстонии была признана вратарь София Саламатина, продемонстрировавшая выдающуюся игру на турнире. Самым результативным игроком в составе сборной Эстонии стала Олеся Прантс (4 шайбы).

В прошлом году на домашнем чемпионате мира в Кохтла-Ярве женская сборная Эстонии заняла второе место, уступив первенство сборной Таиланда.

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