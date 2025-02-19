Tele2 окажет поддержку молодежной академии футбольного клуба „Калев“

Как сообщил исполнительный руководитель Tele2 Маргус Нылвак, одним из приоритетных направлений в рамках стратегии устойчивого развития предприятия с прошлого года является поддержка ментального здоровья молодежи.

Tele2 совместно с Bolt, TKM Grupp и LHV участвует в программе „Моя лучшая Эстония“, где реализует проект „Поддержка ментального здоровья молодежи на основании обоснованных краткосрочных вмешательств“, который был выбран в ходе народного голосования. Этот проект позволит молодым людям в возрасте от 12 до 26 лет получить до 2500 часов индивидуальных консультаций по ментальному здоровью.

Tele2 уделяет много внимания проблеме ментального здоровья на предприятии и обществе в целом, и как работодатель удостоен Золотого знака ментального здоровья. „Чтобы привлечь внимание общественности к этой актуальной теме, мы в декабре прошлого года провели кампанию под названием „До свидания, экраны!“ Мы не ограничились одними лишь призывами, а предложили людям принять участие в нашем „Фестивале приятного времяпровождения“. Там они могли насладиться всевозможными интересными занятиями – спортивными, развивающими или социальными – и отложить хотя бы на время свои смарт-устройства в сторону“, – рассказал Маргус Нылвак.

Несоразмерно большое время, которое молодые люди сегодня проводят перед экранами своих смарт-устройств, негативно влияет на их ментальное здоровье. И Tele2 как телеком в полной мере осознает свою ответственность. По данным анализа использования смартфонов, проведенного Kantar в 2022 году, часы, которые молодые люди проводят перед экранами, сопоставимы с продолжительностью рабочего дня.