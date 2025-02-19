Tele2 окажет поддержку молодежной академии футбольного клуба „Калев“
Tele2 приступает к сотрудничеству со столичным футбольным клубом „Калев“, чтобы предоставить юным воспитанникам клуба возможность, наряду с получением гимназического образования, также успешно заниматься спортом. Это должно способствовать гармоничному развитию молодежи – как физическому, так и ментальному. Данное направление является частью долгосрочной стратегии Tele2 и предусматривает поддержку ментального здоровья молодежи. Очень важно побудить подростков проводить меньше времени перед экранами смарт-устройств и больше двигаться.
Как сообщил исполнительный руководитель Tele2 Маргус Нылвак, одним из приоритетных направлений в рамках стратегии устойчивого развития предприятия с прошлого года является поддержка ментального здоровья молодежи.
Tele2 совместно с Bolt, TKM Grupp и LHV участвует в программе „Моя лучшая Эстония“, где реализует проект „Поддержка ментального здоровья молодежи на основании обоснованных краткосрочных вмешательств“, который был выбран в ходе народного голосования. Этот проект позволит молодым людям в возрасте от 12 до 26 лет получить до 2500 часов индивидуальных консультаций по ментальному здоровью.
Tele2 уделяет много внимания проблеме ментального здоровья на предприятии и обществе в целом, и как работодатель удостоен Золотого знака ментального здоровья. „Чтобы привлечь внимание общественности к этой актуальной теме, мы в декабре прошлого года провели кампанию под названием „До свидания, экраны!“ Мы не ограничились одними лишь призывами, а предложили людям принять участие в нашем „Фестивале приятного времяпровождения“. Там они могли насладиться всевозможными интересными занятиями – спортивными, развивающими или социальными – и отложить хотя бы на время свои смарт-устройства в сторону“, – рассказал Маргус Нылвак.
Несоразмерно большое время, которое молодые люди сегодня проводят перед экранами своих смарт-устройств, негативно влияет на их ментальное здоровье. И Tele2 как телеком в полной мере осознает свою ответственность. По данным анализа использования смартфонов, проведенного Kantar в 2022 году, часы, которые молодые люди проводят перед экранами, сопоставимы с продолжительностью рабочего дня.
А южнокорейские ученые из университета Ханянг, проанализировав поведение почти 55 тысяч подростков, установили прямую связь между длительностью использования смартфона и состоянием ментального здоровья (данные за 2023 год). Так, у молодых людей, которые проводили перед экраном больше четырех часов в день, заметно возрастал уровень стресса, возникали проблемы со сном, симптомы депрессии и чаще появлялись мысли о суициде.
Tele2 уверен: благополучие молодежи имеет критически важное значение с точки зрения будущего эстонского общества. Именно по этой причине предприятие приступает к сотрудничеству с „Калевом“, чтобы внести свой вклад в общее дело. „Мы хотим, чтобы у нашей молодежи не было никаких проблем с ментальным и физическим здоровьем. И спорт здесь играет одну из ключевых ролей: движение и командные игры помогают подросткам обрести уверенность в себе и получить положительный социальный опыт. Мы рассматриваем это сотрудничество как важный шаг, который поможет молодежи поддерживать баланс между учебой, спортивными занятиями и использованием цифровых устройств. Образно говоря, мы используем футбольный мяч, чтобы наши дети росли физически крепкими и ментально здоровыми“, – подчеркнул исполнительный руководитель Tele2.
Учебная программа молодежной академии таллиннского „Калева“ составлена так, что позволяет сбалансировать спортивные амбиции с учебой в гимназии. Эта программа действует с осени 2023 года и объединяет на сегодня около 30 участников. Однако главная цель этого начинания, по словам спортивного директора „Калева“ Йоэля Линдпере, заключается в создании условий, необходимых для полноценного развития личности – как в физическом, так и ментальном плане. Занятия футболом должны стать той точкой опорой, которая поможет нашим воспитанникам со временем добиваться успеха в различных сферах жизни.
„Регулярные тренировки, соревнования и напряженные ситуации способствуют развитию ментальной выносливости, но при этом, разумеется, не должна страдать учеба. Благодаря сотрудничеству с Tele2, мы сможем лучше информировать подростков о ментальном здоровье, призывать их разумно пользоваться смарт-устройствами и обеспечивать им безопасную и развивающую среду“, – сказал в заключение спортивный директор столичного „Калева“.