Войска РФ атаковали дронами Одессу. Без электричества остались почти 500 многоэтажных жилых домов, а также школы и детские сады

Без электричества и тепла, по данным главы города, также остались 14 школ и 13 детских садов, пишет „Медуза“. Повреждения получили детская поликлиника и детский сад.

Экстренные службы оценивают масштаб ущерба и определяют, сколько нужно времени на ликвидацию последствий атаки, добавил он. Школы и детские сады, оставшиеся без тепла и электричества, сообщил Труханов, 19 февраля не будут принимать детей.

Известно об одном пострадавшем, которому оказывают помощь в больнице, написал мэр Одессы в своем телеграм-канале.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что всего Украину атаковали 167 ударных дронов типа „Шахед“ и беспилотников-имитаторов. 106 дронов были сбиты, еще 56 „локационно потеряны“, говорится в сообщении. От атаки дронов, по данным командования Воздушных сил, пострадали Одесская, Киевская, Сумская, Черкасская и Запорожская области.

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