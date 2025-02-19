ГРАФИКИ | Рейтинг Isamaa взлетел до небес, центристы потеряли поддержку

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательская компания Norstat Eesti AS каждую неделю проводят исследование предпочтений населения в отношении политических партий. Согласно последним результатам, 31,2% имеющих право голоса избирателей поддерживают партию Isamaa, 17% поддерживают Партию реформ и 16,9% поддерживают Консервативную народную партию Эстонии (EKRE).

Последние обобщенные результаты отражают период опроса с 20 января по 16 февраля. Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.

Поддержка лидирующей партии Isamaa достигла самого высокого уровня с начала 2019 года, когда Norstat начала проводить опросы партийных предпочтений. Разница в поддержке между Партией реформ и Isamaa составляет 14,2 процентных пункта, а поддержка EKRE практически равна поддержке Партии реформ.

За тройкой лидеров следуют Центристская партия (13,2%) и Социал-демократическая партия (СДПЭ, 11,6%), а самую низкую поддержку среди парламентских партий имеет партия Eesti 200 (2,5%). За последние четыре недели поддержка Центристской партии снизилась на 1,9 процентных пункта.

Коалиционные партии поддерживают 31,1% респондентов, оппозиционные — 61,3%.

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