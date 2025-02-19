Президент Польши: США не планируют выводить войска из Европы

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на данный момент нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты собираются сокращать или полностью выводить свои войска из Европы, пишет DW со ссылкой на агентство dpa. Его заявление было сделано после переговоров в Варшаве с Китом Келлогом, спецпосланником Дональда Трампа по Украине, которые состоялись 18 февраля. Дуда отметил, что в настоящий момент Вашингтон не планирует уменьшать свое военное присутствие в Европе. Он также добавил, что США не собираются сокращать численность своих войск и продолжат обеспечивать безопасность в регионе. „Нет ничего, что указывало бы на то, что США уйдут из Европы“, - заявил Дуда.

Кроме того, на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет, во время совместной пресс-конференции с польским министром обороны Владиславом Косиняком-Камышом, заявил, что США могут даже нарастить свое военное присутствие в Польше. Это связано с продолжающейся неопределенностью в ситуации на границе Украины. Хегсет подчеркнул, что его слова отражают его личную точку зрения, однако это указывает на возможное усиление американского контингента в Восточной Европе в случае необходимости, если обстановка в Украине останется напряженной.

Требование Трампа к европейцам увеличить расходы на оборону

Как пишет dpa, требование президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО увеличить расходы на оборону и выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности усилил опасения среди европейских лидеров, что американцы могут вывести войска с континента.

Издание The Economist 16 февраля писало со ссылкой на бывшего посла США в НАТО Джули Смит, что Трамп может вывести из европейских стран 20 тыс. американских солдат, направленных туда после начала вторжения России в Украину. Об опасениях европейцев сообщали также издания The Financial Times и Politico.