В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Пярну погиб мужчина

Вчера вечером в 22:15 в центр тревоги поступило сообщение о тяжелом дорожно-транспортном происшествии на 114 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярнумаа. По сообщению полиции, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель легкового автомобиля в результате аварии получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

Как рассказал полицейский Пярнуского отделения полиции Энрико Мурик, на данный момент известно, что 60-летний мужчина ехал на легковом автомобиле Volkswagen Passat в сторону Таллинна, но потерял контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Scania.

После столкновения оба транспортных средства отбросило в кювет по разные стороны дороги. Водитель перевернувшегося на бок грузовика не пострадал, в то время как водитель Volkswagen получил в результате столкновения настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

“В обеих машинах находились только водители. 30-летний водитель грузовика был трезв и имеет действующие права соответствующей категории. Водитель автомобиля также имел право управлять транспортным средством, его трезвость будет установлена ​​в ходе экспертизы. Дорога в месте аварии скользкая, полосы были свободны от снега, посередине дороги небольшие снежные заносы. Максимально разрешенная скорость на этом участке — 90 км/ч“, — рассказал страж порядка.

Точные обстоятельства, приведшие к столь серьезной аварии, устанавливаются.

Департамент полиции и погранохраны напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?