В тяжелой аварии на шоссе Таллинн-Пярну погиб мужчина
Во вторник, 18 февраля, в столкновении легковушки и грузовика погиб 60-летний мужчина.
Вчера вечером в 22:15 в центр тревоги поступило сообщение о тяжелом дорожно-транспортном происшествии на 114 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в Пярнумаа. По сообщению полиции, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Водитель легкового автомобиля в результате аварии получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.
Как рассказал полицейский Пярнуского отделения полиции Энрико Мурик, на данный момент известно, что 60-летний мужчина ехал на легковом автомобиле Volkswagen Passat в сторону Таллинна, но потерял контроль над транспортным средством, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком Scania.
После столкновения оба транспортных средства отбросило в кювет по разные стороны дороги. Водитель перевернувшегося на бок грузовика не пострадал, в то время как водитель Volkswagen получил в результате столкновения настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.
“В обеих машинах находились только водители. 30-летний водитель грузовика был трезв и имеет действующие права соответствующей категории. Водитель автомобиля также имел право управлять транспортным средством, его трезвость будет установлена в ходе экспертизы. Дорога в месте аварии скользкая, полосы были свободны от снега, посередине дороги небольшие снежные заносы. Максимально разрешенная скорость на этом участке — 90 км/ч“, — рассказал страж порядка.
Точные обстоятельства, приведшие к столь серьезной аварии, устанавливаются.
Департамент полиции и погранохраны напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.