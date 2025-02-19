Виктор Левада продолжает поддерживать кандидатуру Айвара Похлака: он — человек, который держит свое слово

Виктор Левада в подкасте JalkaLab обсудил различные темы, включая прошлый сезон, подготовку к текущему, игроков команды и вопрос о том, изменил ли он свою позицию на выборах президента Эстонского футбольного союза.

Президент „Левадии“ отметил, что до сих пор не получил никаких сообщений от Рагнара Клавана, претендующего на пост президента Эстонского футбольного союза. Поэтому, по его словам, он продолжает поддерживать Похлака. „Я всё-таки ожидал от Клавана, что он может что-то показать, рассказать. Он не мне, ни [Андрею] Лешкину не позвонил. И никто из его представителей с нами не связывался“, — сказал Виктор Левада, добавив, что кто-то из его сторонников пытался выйти на связь до Нового года, но тогда программа ещё не была готова, и встреча не состоялась.

„Я смотрел пресс-конференцию Клавана“, — продолжил Левада. „Я вам тоже могу сказать, что хочу играть в 1/4 финала Лиги чемпионов. Я могу говорить что угодно. Но за время этой пресс-конференции я не услышал ничего конкретного. Слово ’инновация’ там использовалось больше всего, но что имеется под этим словом?“

Владелец столичного клуба подтвердил, что у него нет ничего против Клавана. „Он действительно очень хороший игрок и замечательный человек. Но одно дело быть хорошим, порядочным человеком и хорошим футболистом, а другое — возглавлять эту должность. Тут нужно быть бизнесменом, политиком, иметь хорошие связи“, — отметил он, добавив, что сам никогда не думал баллотироваться на пост президента Эстонского футбольного союза.

Также ему не нравится, что за спиной Клавана действует президент клуба „Пайде“ Вейко Вескимяэ. „Вейко выдвигает Рагнара, в то время как сам стоит сзади и все это финансирует“, — сказал Левада.

„Если выиграет Айвар, то хуже для нас не будет. Айвар Похлак тоже поменялся, хочу я вам сказать. Но Айвар хотя бы держит слово. А если выиграет Клаван, то мы будем сидеть в оппозиции, что тут такого?“ — подытожил президент „Левадии“ Виктор Левада в подкасте JalkaLab.

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