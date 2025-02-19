Плей-офф ЛЧ | „Бавария“ спасает матч и выходит в 1/8 финала, а „Аталанта“ и „Милан“ покидают турнир

„Бавария“ на последних минутах спаслась в матче с „Селтиком“

„Бавария“ сыграла вничью с „Селтиком“, но по сумме двух встреч вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой игре мюнхенцы одержали победу со счетом 2:1. Во втором матче хозяева создали множество опасных моментов, но первыми забили гости: Кюн воспользовался ошибкой защитника и переправил мяч в сетку с близкого расстояния. Таким образом, судьба противостояния решалась в компенсированное время. Главным героем „Баварии“ стал Дэвис, который удачно сыграл на добивании после рикошета от защитника и отправил мяч в практически пустые ворота. Итоговый счет по сумме двух матчей – 3:2 в пользу немецкого клуба.

„Брюгге“ снова обыграл „Аталанту“ и вышел в 1/8 турнира

Счет в матче был открыт уже на первых минутах: Тальби отправил мяч в сетку сразу после стартового свистка, а к середине первого тайма удвоил преимущество, точно пробив под перекладину из штрафной зоны. В добавленное время Хутгла забил третий гол, увеличив отрыв бельгийцев.

„Аталанта“ попыталась вернуться в игру на старте второго тайма: Лукман отквитал один мяч и даже забил второй, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Позже Лукман упустил шанс сократить разрыв, не реализовав пенальти — вратарь уверенно справился с его ударом. Несмотря на активные попытки итальянцев устроить камбэк, „Брюгге“ сохранил преимущество и отправился в следующий раунд турнира.

Голевая перестрелка в матче „Бенфика“ - „Монако“

После минимального поражения в первом матче „Монако“ для выхода в следующий раунд нужна была только победа. Однако счет первыми открыли хозяева: на 22-й минуте Актюркоглу оказался первым на подборе в штрафной и хладнокровно реализовал момент. Ответный гол последовал через 10 минут — Минамино пробил точно мимо украинского вратаря Трубина, который не успел вовремя выйти из ворот.