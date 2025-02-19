Плей-офф ЛЧ | „Бавария“ спасает матч и выходит в 1/8 финала, а „Аталанта“ и „Милан“ покидают турнир
Во вторник прошли первые ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов.
„Бавария“ на последних минутах спаслась в матче с „Селтиком“
„Бавария“ сыграла вничью с „Селтиком“, но по сумме двух встреч вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, что в первой игре мюнхенцы одержали победу со счетом 2:1. Во втором матче хозяева создали множество опасных моментов, но первыми забили гости: Кюн воспользовался ошибкой защитника и переправил мяч в сетку с близкого расстояния. Таким образом, судьба противостояния решалась в компенсированное время. Главным героем „Баварии“ стал Дэвис, который удачно сыграл на добивании после рикошета от защитника и отправил мяч в практически пустые ворота. Итоговый счет по сумме двух матчей – 3:2 в пользу немецкого клуба.
„Брюгге“ снова обыграл „Аталанту“ и вышел в 1/8 турнира
Счет в матче был открыт уже на первых минутах: Тальби отправил мяч в сетку сразу после стартового свистка, а к середине первого тайма удвоил преимущество, точно пробив под перекладину из штрафной зоны. В добавленное время Хутгла забил третий гол, увеличив отрыв бельгийцев.
„Аталанта“ попыталась вернуться в игру на старте второго тайма: Лукман отквитал один мяч и даже забил второй, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Позже Лукман упустил шанс сократить разрыв, не реализовав пенальти — вратарь уверенно справился с его ударом. Несмотря на активные попытки итальянцев устроить камбэк, „Брюгге“ сохранил преимущество и отправился в следующий раунд турнира.
Голевая перестрелка в матче „Бенфика“ - „Монако“
После минимального поражения в первом матче „Монако“ для выхода в следующий раунд нужна была только победа. Однако счет первыми открыли хозяева: на 22-й минуте Актюркоглу оказался первым на подборе в штрафной и хладнокровно реализовал момент. Ответный гол последовал через 10 минут — Минамино пробил точно мимо украинского вратаря Трубина, который не успел вовремя выйти из ворот.
Во втором тайме напряжение только росло. „Монако“ вышел вперед сразу после перерыва, что устраивало их, поскольку игра могла уйти в овертайм. Однако „Бенфика“ сравняла счет за 15 минут до дополнительного времени. Затем команды обменялись еще двумя голами: Иленикена и Кекчю довели счет до 3:3.
В компенсированное время „Бенфика“ получила право на пенальти, но арбитр после просмотра VAR отменил свое решение.
В 1/8 финала Лиги чемпионов „Бенфика“ встретится с „Ливерпулем“ или „Барселоной“.
„Милан“ упустил победу над „Фейеноордом“ и покинул турнир
„Милан“ начал матч активно после поражения в первом поединке, и уже на старте Сантьяго Хименес открыл счет после подачи углового. Первые 15 минут „россонери“ доминировали, но не реализовали несколько моментов.
Во втором тайме все изменилось: Эрнандес был удален на 51-й минуте за симуляцию, и инициативу захватила нидерландская команда. Буэно прорвался по левому флангу и ассистировал Каррансо, который сравнял счет.
Оставшийся в меньшинстве „Милан“ не смог ответить и покидает Лигу чемпионов. Нидерландцы в 1/8 финала сыграют с „Арсеналом“ или „Интером“.
Результаты ответных стыковых матчей ЛЧ 18 февраля:
„Милан“ — „Фейеноорд“ — 1:1 (общий счет 1:2);
Голы: Хименес, 1 – Карранса, 73
Удаления: Эрнандес, 51 (симуляция)
„Бавария“ — „Селтик“ — 1:1 (общий счет 3:2);
Голы: Дэвис, 90+4 – Кюн, 63
„Аталанта“ — „Брюгге“ — 1:3 (общий счет 2:5);
Голы: Лукман, 46 – Тальби, 3, 27, Хутгла, 45+3
Нереализованный пенальти: Лукман, 61
„Бенфика“ — „Монако“ — 3:3 (общий счет 4:3).
Голы: Актуркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен), Кекчю, 84 – Минамино, 32, Бен-Сегир, 53, Иленикена, 81