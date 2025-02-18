Правда ли, что первая в мире женщина — пилот истребителя разбила самолёт в своём первом же полёте?
Уже несколько лет по Сети распространяется фотография женщины в военной форме, сопровождаемая комментарием, что её непрофессионализм привёл к потере боевого воздушного судна за $100 млн. Мы проверили корректность подобных публикациях.
В вирусных постах сообщается, что первая в мировой истории лётчица, ставшая пилотом истребителя, разбила самолёт стоимостью $100 млн уже в ходе дебютного полёта. Авторы публикаций в некоторых русскоязычных СМИ приводили подробности: инцидент якобы произошёл в начале 2022 года на американском авианосце USS Carl Vinson, а женщина управляла истребителем F-35. К публикациям прилагалось видео, на котором слышно, как экипаж яростно отдаёт пилоту указания, но тому (или той) так и не удаётся выровнять истребитель и машина разбивается о палубу корабля. В разное время популярные публикации об этом появлялись в Facebook, X, Instagram и „ВКонтакте“, а также в Telegram-каналах „Топор+„ (1 млн просмотров на момент написания этого разбора), „СМИ Россия не Москва“ (544 000), „Топор Live“ (116 000), „Тетрадь смерти“ (116 000) и „Лепра“ (116 000).
Действительно, 24 января 2022 года мировые СМИ обошла новость о ЧП в Южно-Китайском море. Американский истребитель F-35 врезался в палубу авианосца USS Carl Vinson, в результате чего пострадало семь человек, включая катапультировавшегося пилота. В пресс-релизе Тихоокеанского флота США не был указан пол лётчика и другие личные данные пострадавших военных. В последующие дни таблоиды и пользователи соцсетей распространили несколько предполагаемых видеозаписей происшествия, но ни на одной из них нет намёков на то, что пилот разбившегося самолёта — женщина.
Тем не менее слухи об этом появились довольно скоро. Так, в ночь на 29 января англоязычный пользователь Twitter (ныне X) с юзернеймом @TimeTravelAnon заявил: „Источники на борту USS Carl Vinson сообщают, что первая женщина — пилот F-35 в ВМС США управляла самолётом, который упал за борт“. Сообщение сопровождалось смайликом и припиской: „Это было очень простое упражнение параллельной парковки“. Блогер также приводит скриншот заметки об инциденте в британском таблоиде Daily Mail, но там ничего о лётчице не говорилось. Пост в X, скорее, напоминает стереотипную сексистскую шутку на тему женского вождения. Вскоре подобные публикации стали вирусными.
При этом за первые несколько недель после происшествия ни одно официальное лицо или связанный с USS Carl Vinson человек не заявил публично, что за штурвалом истребителя, врезавшегося в авианосец, была женщина. Не произошло этого и впоследствии — имя и пол пилота сохраняются в тайне (это обычная практика), и даже в вышедшем год спустя расследовании подробностей не было. Следствие, к слову, подтвердило, что инцидент произошёл из-за ошибки пилота, но лётчик имел необходимую квалификацию.
Однако фотографию предполагаемой виновницы аварии начали публиковать уже спустя полторы недели после твита @TimeTravelAnon. Немалую роль в распространении снимка сыграл российский ресурс Avia.Pro, чья англоязычная публикация от 7 февраля завирусилась за рубежом. В тот же день на YouTube появилось видео, где текст этой заметки был продублирован в аудиоформате. Ролик собрал более 200 000 просмотров.
Как показывает обратный поиск изображений с помощью сервиса TinEye, на вирусном снимке запечатлена подполковник Кристин Мау. Американские официальные источники действительно называют её первой женщиной — пилотом истребителя F-35. Полёт на этом самолёте она впервые совершила в 2015 году, а до этого управляла F-15E.
Вот только Мау во всех отчётах значится как пилот ВВС США. Инцидент 2022 года произошёл с самолётом ВМС США, то есть другого вида вооружённых сил страны. Более того, в 2017 году Мау после 20 лет службы ушла в отставку и занялась преподавательской работой. В 2022 году фактчекеры проекта Lead Stories связались с лётчицей, и она сообщила, что в последний раз летала на F-35 в апреле 2017-го, никогда не числилась в ВМС США, не приземлялась на авианосец и ни разу не разбивала свои самолёты.
Таким образом, ни первая женщина — пилот истребителя (ею ещё в 1936 году стала турчанка Сабиха Гёкчен), ни первая женщина — пилот истребителя F-35 Кристина Мау не разбивали самолёт в 2022 году на американском авианосце. Более того, нет никаких прямых или косвенных свидетельств того, что потерпевшим крушение самолётом управляла женщина.
Это был не последний случай, когда пользователи соцсетей находили „женский след“ в происшествиях с F-35 там, где его не было. Так, в 2023 году в небе над Южной Каролиной лётчик катапультировался, оставив свой самолёт в воздухе в режиме автопилота. Истребитель пропал, а в соцсетях пилота объявили запаниковавшей женщиной — и снова косвенным доказательством стало молчание командования, не разглашавшего личные данные военнослужащего. Позднее выяснилось, что за штурвалом был мужчина. По-видимому, такие заключения основаны на гендерных стереотипах, связанных с вождением автомобилей. Свою роль могло сыграть и впечатление от свежих новостей — в том же январе 2022 года в море впервые вышел американский авианосец под командованием женщины, причём на борту USS Abraham Lincoln были и F-35.
Итог: Неправда