Правда ли, что первая в мире женщина — пилот истребителя разбила самолёт в своём первом же полёте?

Тем не менее слухи об этом появились довольно скоро. Так, в ночь на 29 января англоязычный пользователь Twitter (ныне X) с юзернеймом @TimeTravelAnon заявил: „Источники на борту USS Carl Vinson сообщают, что первая женщина — пилот F-35 в ВМС США управляла самолётом, который упал за борт“. Сообщение сопровождалось смайликом и припиской: „Это было очень простое упражнение параллельной парковки“. Блогер также приводит скриншот заметки об инциденте в британском таблоиде Daily Mail, но там ничего о лётчице не говорилось. Пост в X, скорее, напоминает стереотипную сексистскую шутку на тему женского вождения . Вскоре подобные публикации стали вирусными.

Действительно, 24 января 2022 года мировые СМИ обошла новость о ЧП в Южно-Китайском море. Американский истребитель F-35 врезался в палубу авианосца USS Carl Vinson, в результате чего пострадало семь человек, включая катапультировавшегося пилота. В пресс-релизе Тихоокеанского флота США не был указан пол лётчика и другие личные данные пострадавших военных. В последующие дни таблоиды и пользователи соцсетей распространили несколько предполагаемых видеозаписей происшествия, но ни на одной из них нет намёков на то, что пилот разбившегося самолёта — женщина.

В вирусных постах сообщается, что первая в мировой истории лётчица, ставшая пилотом истребителя, разбила самолёт стоимостью $100 млн уже в ходе дебютного полёта. Авторы публикаций в некоторых русскоязычных СМИ приводили подробности: инцидент якобы произошёл в начале 2022 года на американском авианосце USS Carl Vinson, а женщина управляла истребителем F-35. К публикациям прилагалось видео, на котором слышно, как экипаж яростно отдаёт пилоту указания, но тому (или той) так и не удаётся выровнять истребитель и машина разбивается о палубу корабля. В разное время популярные публикации об этом появлялись в Facebook , X , Instagram и „ ВКонтакте “, а также в Telegram-каналах „ Топор+ „ (1 млн просмотров на момент написания этого разбора), „ СМИ Россия не Москва “ (544 000), „ Топор Live “ (116 000), „ Тетрадь смерти “ (116 000) и „ Лепра “ (116 000).

При этом за первые несколько недель после происшествия ни одно официальное лицо или связанный с USS Carl Vinson человек не заявил публично, что за штурвалом истребителя, врезавшегося в авианосец, была женщина. Не произошло этого и впоследствии — имя и пол пилота сохраняются в тайне (это обычная практика), и даже в вышедшем год спустя расследовании подробностей не было. Следствие, к слову, подтвердило, что инцидент произошёл из-за ошибки пилота, но лётчик имел необходимую квалификацию.

Однако фотографию предполагаемой виновницы аварии начали публиковать уже спустя полторы недели после твита @TimeTravelAnon. Немалую роль в распространении снимка сыграл российский ресурс Avia.Pro, чья англоязычная публикация от 7 февраля завирусилась за рубежом. В тот же день на YouTube появилось видео, где текст этой заметки был продублирован в аудиоформате. Ролик собрал более 200 000 просмотров.

Как показывает обратный поиск изображений с помощью сервиса TinEye, на вирусном снимке запечатлена подполковник Кристин Мау. Американские официальные источники действительно называют её первой женщиной — пилотом истребителя F-35. Полёт на этом самолёте она впервые совершила в 2015 году, а до этого управляла F-15E.

Вот только Мау во всех отчётах значится как пилот ВВС США. Инцидент 2022 года произошёл с самолётом ВМС США, то есть другого вида вооружённых сил страны. Более того, в 2017 году Мау после 20 лет службы ушла в отставку и занялась преподавательской работой. В 2022 году фактчекеры проекта Lead Stories связались с лётчицей, и она сообщила, что в последний раз летала на F-35 в апреле 2017-го, никогда не числилась в ВМС США, не приземлялась на авианосец и ни разу не разбивала свои самолёты.