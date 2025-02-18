Таллиннский народный бюджет: формирование станет эффективнее и удобнее для горожан(1)
В дальнейшем для презентации предложенных идей во всех районах города будут проводиться публичные обсуждения, во время которых местные жители смогут принять участие в выборе наиболее значимого проекта.
Обновление народного бюджета направлено на повышение вовлеченности горожан, что позволит собрать больше ценных инициатив и реализовать проекты, действительно улучшающие жизнь в каждом районе.
„Мы сделали процесс народного бюджета более эффективным, так что возможности реализации, стоимость и другие подобные аспекты всех представленных идей будут оценивать эксперты, входящие в специальную комиссию. Однако победившую идею выберут жители районов. Каждый житель сможет проголосовать за три идеи, будь то новая уличная тренажерная или баскетбольная площадка, создание зеленой зоны или что-то другое“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
В течение последних десяти месяцев народный бюджет Таллинна прошел процесс обновления. В обсуждениях принимали участие как местные жители, так и представители городских департаментов и районных управ. Основная цель модернизации проекта – с помощью дизайнеров услуг сделать процесс более удобным и современным, а также повысить активность горожан, привлекая их к участию в формировании городской среды.
Кроме того, был обновлен сайт народного бюджета и порядок участия, благодаря чему упростился процесс представления идей и голосования за них. С помощью горожан также было выбрано новое название, призывающее каждого участвовать в формировании городской среды. В результате сбора предложений с 17 декабря по 5 января было представлено 91 предложение. Новым названием стало „Город, созданный вместе“ (Koos loodud linn).
„Город, созданный вместе“ – это платформа, создающая хорошие возможности для диалога между городом и его жителями, принося пользу обеим сторонам. В дальнейшем все идеи местных жителей будут проходить более тщательный анализ, процесс выбора лучших предложений станет более прозрачным, а в качестве нововведения в районах будут организованы публичные обсуждения для представления и доработки лучших идей.
„Изменения необходимы для того, чтобы вовлечь горожан в процесс формирования городской среды, повысить гражданскую активность и вдохновить жителей действовать вместе ради создания лучшего жизненного окружения“, – отметила Леа Вутть, руководитель проекта народного бюджета Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Уже четыре года народный бюджет предоставляет каждому жителю Таллинна возможность участвовать в использовании публичных средств и формировании своей жизненной среды. За эти годы тысячи таллиннцев предложили свои смелые идеи для обогащения городской среды, и было создано 24 уникальных объекта. Среди самых известных – общественные сауны и место для зимнего плавания у озера Харку, японский мини-лес в Кристийне и школьный парк на территории Пиритаской экономической гимназии.
Фотографии объектов, созданных в рамках народного бюджета, можно посмотреть ЗДЕСЬ.