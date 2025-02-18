Таллиннский народный бюджет: формирование станет эффективнее и удобнее для горожан

Обновление народного бюджета направлено на повышение вовлеченности горожан, что позволит собрать больше ценных инициатив и реализовать проекты, действительно улучшающие жизнь в каждом районе.

„Мы сделали процесс народного бюджета более эффективным, так что возможности реализации, стоимость и другие подобные аспекты всех представленных идей будут оценивать эксперты, входящие в специальную комиссию. Однако победившую идею выберут жители районов. Каждый житель сможет проголосовать за три идеи, будь то новая уличная тренажерная или баскетбольная площадка, создание зеленой зоны или что-то другое“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

В течение последних десяти месяцев народный бюджет Таллинна прошел процесс обновления. В обсуждениях принимали участие как местные жители, так и представители городских департаментов и районных управ. Основная цель модернизации проекта – с помощью дизайнеров услуг сделать процесс более удобным и современным, а также повысить активность горожан, привлекая их к участию в формировании городской среды.

Кроме того, был обновлен сайт народного бюджета и порядок участия, благодаря чему упростился процесс представления идей и голосования за них. С помощью горожан также было выбрано новое название, призывающее каждого участвовать в формировании городской среды. В результате сбора предложений с 17 декабря по 5 января было представлено 91 предложение. Новым названием стало „Город, созданный вместе“ (Koos loodud linn).

„Город, созданный вместе“ – это платформа, создающая хорошие возможности для диалога между городом и его жителями, принося пользу обеим сторонам. В дальнейшем все идеи местных жителей будут проходить более тщательный анализ, процесс выбора лучших предложений станет более прозрачным, а в качестве нововведения в районах будут организованы публичные обсуждения для представления и доработки лучших идей.