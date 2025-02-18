Парад в честь Дня независимости пройдет в Таллинне(6)
В этом году парад парад в честь 107-й годовщины Эстонской Республики пройдет на площади Вабадузе в Таллинне, он начнется 24 февраля в 12:00. Генеральная репетиция пройдет накануне, 23 февраля, ее начало запланировано на 21:00.
Подразделения выстроят на площади Вабадузе 24 февраля в 11:00. Парад под командованием главы Сил обороны генерал-майора Андруса Мерило примет президент Алар Карис. За построение войск отвечает в последний раз главный фельдфебель Сил обороны Энн Адосон.
В параде примут участие 1075 военнослужащих и 47 единиц техники. Будут представлены 40 знамен, 11 рот, 8 взводов и два оркестра – Военный оркестр Эстонии и оркестр Saxon Пярнуской дружины Кайтселийта, а также 4 служебные собаки.
Подробнее: знаменные группы государственного флага Эстонской Республики, Сил обороны, всех видов вооруженных сил, Балтийского колледжа обороны, Центра компетенции НАТО по киберзащите (CCDOE) и штабного элемента НАТО (NFIU), а также Силы специальных операций, Академия Сил обороны, Караульный батальон военной полиции, Куперьяновский батальон, батальон штаба и связи эстонской дивизии, 1-я и 2-я пехотные бригады, Кайтселийт, Найскодукайтсе, Академия МВД и тюремная служба.
Союзники будут представлены знамёнными взводами с подразделениями из Нидерландов, Великобритании, Северной Ирландии, Франции и США.
При благоприятных погодных условиях над военным парадом пролетят различные воздушные суда Эстонии и её союзников. В связи с этим запуск любых дронов и других летательных аппаратов в зоне проведения парада и его окрестностях строго запрещён.
В параде будут задействованы транспортный самолет ВВС Эстонии М28, вертолет Департамента полиции и погранохраны AW139 и патрульный самолет Beechcraft King Air B350, два истребителя голландских союзников F-35, а также два итальянских истребителя Eurofighter и два французских истребителя Rafale.
После окончания парада все желающие смогут ознакомиться с техникой Сил обороны Эстонии и союзников. На выставке техники можно будет увидеть боевые машины пехоты CV9035EE, бронетранспортёры Sisu XA-188 и XA-180, бронеавтомобили турецкой компании Nurol Makina 4x4 NMS и бронемашины турецкой компании OTOKAR ARMA, зенитную установку ЗУ-23-2, зенитный ракетный комплекс ближнего действия Piorun, противовоздушную систему Mistral, противотанковый ракетный комплекс Джавелин, самоходную артиллерийскую установку K9 , недавно прибывшую самоходную артиллерийскую установку Caesar , а также медицинские бронетранспортеры. Боевая техника союзников представлена из США, Великобритании, Северной Ирландии и Франции.
Организация движения:
В связи с подготовкой и проведением военного парада мэрия Таллинна распорядилась ограничить 23 и 24 февраля движение и стоянку автомобилей в районе площади Вабадузе и прилегающих к ней улиц. Подготовительные мероприятия будут вестись с 7 часов утра 23 февраля и до 11 часов утра 24 февраля. В промежутке с 15:00 до 19:00 будет проводиться уборка территории.
Изменения организации дорожного движения затронут площадь Свободы, улицы Тоомпеа, Харью, Фальги, Кунинга, Канути, Инзенери, Вана туру, Герга Отса, Суур-Карья, Роозикрантси, Тынисмяэ, Команданди, бульвары Мере и Эстония, а также Пярнуское шоссе.