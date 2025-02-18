ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1091-й день) | Reuters: Франция созывает в среду вторую встречу для обсуждения Украины и безопасности в Европе. С участием стран Балтии
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
В Эр-Рияде встретились делегации России и США. Главное
В Саудовской Аравии завершились первые с начала вторжения в Украину переговоры между Россией и США. Они продолжались около четырех часов. Россию на переговорах представляли глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а США — госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
Украина
Вашингтон должен назначить представителя для переговоров, затем это сделает Москва, после чего стороны начнут регулярные консультации, сказал Лавров. В Госдепартаменте заявили, что Россия и США договорились назначить команды, которые будут работать над тем, чтобы как можно скорее завершить войну в Украине.
Уолц отдельно сказал, что президент США Дональд Трамп намерен „двигаться вперед очень быстро“.
Американские представители также заявили, что рано или поздно Европа будет включена в переговоры о будущем Украины. По словам Марко Рубио, все стороны, включая Евросоюз, должны одобрить мирное соглашение.
Дипломатические отношения
Именно восстановление полноценных дипломатических отношений и назначение послов Лавров назвал в числе первых задач, которые стоят перед странами по итогам переговоров. По его словам, стороны „практически договорились“, что надо „раз и навсегда“ решить вопрос работы дипмиссий.
Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Москва договорились восстановить прежнюю численность работников посольств, а пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс сказала, что страны планируют создать механизм консультаций для устранения „раздражителей“ в двусторонних отношениях.
Будущее сотрудничество (после окончания войны)
Перед США и Россией стоит задача создать условия „по мере урегулирования кризиса на Украине“ для возобновления сотрудничества России и США „в полном объеме“, в том числе по „геополитическим проблемам“ в разных частях мира, сказал Лавров.
В Госдепартаменте также сказали, что США и Россия договорились провести подготовительную работу для сотрудничества по вопросам, касающимся взаимных геополитических и экономических интересов, после „успешного завершения“ конфликта в Украине.
Встреча Путина и Трампа
Конкретной даты встречи президентов США и России пока нет, сказал Ушаков. Маловероятно, что она может состояться на следующей неделе.
Общий настрой
„Неплохо“, — сказал Ушаков в ответ на вопрос журналистов о том, как прошли переговоры. Лавров счел разговор „очень полезным“. Однако о компромиссах говорить рано, и хотя стороны смогли достичь взаимопонимания, это не означает, что их позиции сблизились, говорят члены российской делегации.
„Сегодняшний день — это первый шаг на долгом и трудном пути, но это важный шаг“, — прокомментировал переговоры Марко Рубио.
США и Россия разработали план?
Телеканал Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, близких к переговорам, сообщил, что США и Россия разработали трехступенчатый план прекращения войны. Он предполагает прекращение огня, проведение выборов в Украине и только после этого — подписание окончательного мирного соглашения. Лавров заявил, что „не видел“ этой информации.
Другие новости
Россия в ночь на 18 февраля атаковала Украину 176 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами, 103 из них были сбитые, 67 не достигли цели, заявили Воздушные силы ВСУ. В результате атаки пострадали Кировоградская, Харьковская, Киевская и Черкасская области, сказано в утренней сводке. В Кировоградской области в городе Долинская беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом, пострадали женщина и двое ее детей
Средства ПВО РФ минувшей ночью сбили пять украинских беспилотников в двух областях, сообщает Минобороны России.„В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов: четыре БПЛА над территорией Воронежской области и один БПЛА над территорией Белгородской области“, — говорится в сообщении.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник заявила спецпредставителю президента США Дональда Трампа на Украине Киту Келлогу, что Европа хочет работать с США в переговорах, направленных на прекращение войны в Украине. „Мы хотим сотрудничать с США, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины“, — написала она в X после встречи с Келлогом в Брюсселе. „В финансовом и военном плане Европа внесла больше, чем кто-либо другой. И мы будем действовать“, — добавила глава Еврокомиссии.
Их встреча состоялась в то время, когда представителя США и России встречались в Эр-Рияде впервые после начала войны в Украине.
„Украина может рассчитывать на Европу. Мы готовы продолжить конструктивную работу с США, чтобы обеспечить мир и безопасность“, — написал в соцсети X председатель Европейского совета Антониу Кошта по итогам встречи со спецпосланником США по России и Украине Китом Келлогом.
Кошта также подчеркнул, что соглашения о прекращении огня будет недостаточно — Европе нужен договор, который обеспечит „всесторонний, справедливый и долгосрочный мир в Украине и безопасность в Европе“.
Последствия атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию „Кропоткинская“ будут устранять полтора — два месяца. Объем прокачки нефти из Казахстана может быть снижен на 30% на время работ по восстановлению НПС, передает РБК со ссылкой на заявление „Транснефти“.
НПС „Кропоткинская“ в Краснодарском крае подверглась атаке дронов 17 февраля. В результате у станции была разрушена крыша, повреждены закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка, резервуар с водой, кабели и кабельная эстакада. Кроме того, были уничтожены два трансформатора.
Спецпосланник США по России и Украине Кит Келлог отправится в Киев вечером во вторник, 18 февраля, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с расписанием Келлога. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что приезд Келлога запланирован на четверг, 20 февраля.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в лидером Турции Реджепом Эрдоганом прокомментировал прошедшие сегодня в Саудовской Аравии переговоры между представителями Москвы и Вашингтона.
Президент Украины вновь повторил свою позицию о том, что решение о прекращении войны не может приниматься без Украины, а сами переговоры „не должны проходить за спиной“ Киева.
„Не может быть решения без Украины, как завершить войну в Украине. Нас не приглашали на эту встречу, на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом, как и для многих. Эту информацию мы получили из медиа“, — сказал Зеленский.
Для того, чтобы не было „никаких совпадений“, по его словам, украинский лидер перенес запланированный на среду визит в Эр-Рияд на 10 марта, и теперь ожидает делегацию США в Киеве.
Прошедшую в Эр-Рияде встречу Зеленский сравнил с ультиматумом, который Москва выдвигала в начале полномасштабного вторжения России в Украину (в том числе о сокращении численности ВСУ и отказ от оккупированных Россией территорий).
„У меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет“, — заявил Зеленский (цитата по „Интерфакс-Украина“).
Франция созывает вторую встречу для обсуждения Украины и вопросов безопасности в Европе, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в дипломатических кругах.
Встреча, по данным агентства, состоится в среду, и в ней примут участие, в том числе, представители стран НАТО, которых не было на первой встрече в понедельник, 17 февраля. Два источника Reuters рассказали, что среди приглашенных стран — Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия. Некоторые из стран примут участие во встрече дистанционно.
В понедельник лидеры ЕС на саммите в Париже обсудили увеличение расходов на оборону и гарантии безопасности Киева.
Ушаков: представлять США на переговорах об Украине будет Кит Келлог. Помощник президента РФ заявил в эфире „России 1“, что США выбрали Кита Келлога представителем для переговорной группы об урегулировании конфликта в Украине. Ушаков, как передает РБК, уточнил, что Келлог будет вести контакты с Киевом и Европой, а для переговоров с Россией Вашингтон выделит кого-то еще.