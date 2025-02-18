ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1091-й день) | Reuters: Франция созывает в среду вторую встречу для обсуждения Украины и безопасности в Европе. С участием стран Балтии

В Саудовской Аравии завершились первые с начала вторжения в Украину переговоры между Россией и США. Они продолжались около четырех часов. Россию на переговорах представляли глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а США — госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Украина

Вашингтон должен назначить представителя для переговоров, затем это сделает Москва, после чего стороны начнут регулярные консультации, сказал Лавров. В Госдепартаменте заявили, что Россия и США договорились назначить команды, которые будут работать над тем, чтобы как можно скорее завершить войну в Украине.

Уолц отдельно сказал, что президент США Дональд Трамп намерен „двигаться вперед очень быстро“.

Американские представители также заявили, что рано или поздно Европа будет включена в переговоры о будущем Украины. По словам Марко Рубио, все стороны, включая Евросоюз, должны одобрить мирное соглашение.

Дипломатические отношения

Именно восстановление полноценных дипломатических отношений и назначение послов Лавров назвал в числе первых задач, которые стоят перед странами по итогам переговоров. По его словам, стороны „практически договорились“, что надо „раз и навсегда“ решить вопрос работы дипмиссий.

Марко Рубио заявил, что Вашингтон и Москва договорились восстановить прежнюю численность работников посольств, а пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс сказала, что страны планируют создать механизм консультаций для устранения „раздражителей“ в двусторонних отношениях.

Будущее сотрудничество (после окончания войны)

Перед США и Россией стоит задача создать условия „по мере урегулирования кризиса на Украине“ для возобновления сотрудничества России и США „в полном объеме“, в том числе по „геополитическим проблемам“ в разных частях мира, сказал Лавров.

В Госдепартаменте также сказали, что США и Россия договорились провести подготовительную работу для сотрудничества по вопросам, касающимся взаимных геополитических и экономических интересов, после „успешного завершения“ конфликта в Украине.

Встреча Путина и Трампа

Конкретной даты встречи президентов США и России пока нет, сказал Ушаков. Маловероятно, что она может состояться на следующей неделе.

Общий настрой

„Неплохо“, — сказал Ушаков в ответ на вопрос журналистов о том, как прошли переговоры. Лавров счел разговор „очень полезным“. Однако о компромиссах говорить рано, и хотя стороны смогли достичь взаимопонимания, это не означает, что их позиции сблизились, говорят члены российской делегации.

„Сегодняшний день — это первый шаг на долгом и трудном пути, но это важный шаг“, — прокомментировал переговоры Марко Рубио.

США и Россия разработали план?

Телеканал Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, близких к переговорам, сообщил, что США и Россия разработали трехступенчатый план прекращения войны. Он предполагает прекращение огня, проведение выборов в Украине и только после этого — подписание окончательного мирного соглашения. Лавров заявил, что „не видел“ этой информации.