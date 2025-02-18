Зеленский — о переговорах США и России: у меня сложилось впечатление, что они обсуждают ультиматум Украине

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что, когда в начале полномасштабного вторжения началась помощь в разных объемах Украине от разных стран, РФ поставила ультиматум в этот момент, в частности, уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территорий Украины территориями России, а также россияне хотели поставить в Украине пророссийское руководство государства, „чтобы оно полностью было в вертикали Путина“.

„И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет“, - сказал Зеленский во время общения с общиной в Анкаре.

Президент добавил, что „никаких договоренностей ни во время оккупации Киевщины русскими, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси, никаких договоренностей во время встречи в Турции у нас с русскими не было“.

„Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь“, - подчеркнул Зеленский.

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