Зеленский — о переговорах США и России: у меня сложилось впечатление, что они обсуждают ультиматум Украине
Переговоры между представителями России и США в Саудовской Аравии происходят об Украине без участия Украины, Украинское государство никогда не пойдет на ультиматумы России, пишет Интерфакс.Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.
Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что, когда в начале полномасштабного вторжения началась помощь в разных объемах Украине от разных стран, РФ поставила ультиматум в этот момент, в частности, уменьшение количества ВСУ, признание оккупированных территорий Украины территориями России, а также россияне хотели поставить в Украине пророссийское руководство государства, „чтобы оно полностью было в вертикали Путина“.
„И у меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями Соединенных Штатов Америки. Об Украине, снова об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет“, - сказал Зеленский во время общения с общиной в Анкаре.
Президент добавил, что „никаких договоренностей ни во время оккупации Киевщины русскими, никаких договоренностей во время встречи в Беларуси, никаких договоренностей во время встречи в Турции у нас с русскими не было“.
„Я, как президент Украины, никому ничего не гарантировал, никому ничего не подтверждал. Тем более, идти на ультиматумы России не собирался. И не собираюсь“, - подчеркнул Зеленский.