Правда ли, что в Калифорнии появилось граффити с Зеленским на тему заморозки работы USAID?
После того, как новая американская администрация приостановила работу Агентства США по международному развитию (USAID) и объявила о проведении аудита его деятельности, в русскоязычном интернете распространились многочисленные утверждения о якобы скрывавшихся от широкой публики тратах правительства Соединённых Штатов. Одно из утверждений касалось картинки с Зеленским на стене некоего дома
Публикации о стрит-арте, якобы появившемся на западе США, начали расходиться 10 февраля. „Настенное граффити в Калифорнии. [Владимир] Зеленский пытается удержаться на разваливающемся USAID“, — говорится в посте Telegram-канала „Путин в Telegram“ (162 000 просмотров). В качестве доказательства авторы поста приводят три фотографии, снятые с разных ракурсов. Аналогичная запись вскоре появилась в соцсетях телеканала „Царьград“ (Telegram, „Одноклассники“, „ВКонтакте“). Такие посты встречаются примерно в сотне русскоязычных Telegram-каналов, которые, по данным сервиса TGStat, получили более 790 000 просмотров. Среди них — „Кот Костян — официальный канал“ (71 000 просмотров), „Пуля“ (67 000), „Срочно, сейчас“ (52 000), „Z-News | Армия 🅉 18+„ (43 000), „Топор“ (27 000) и др. Подобные публикации размещали и пользователи Facebook.
Для начала „Проверено“ постаралось установить первоисточник вирусных фото. Наиболее ранние публикации с этими снимками среди тех, что мы смогли найти, появились в трёх русскоязычных Telegram-каналах, которые ранее были замечены в распространении множества сфабрикованных видео и фото. Изначально два кадра были опубликованы 10 февраля в 10:49 по московскому времени в канале „Крыминфорум 🇿 🇴 🇻“ (10 000 просмотров). Спустя четыре часа аналогичные записи почти одновременно вышли в каналах „Одесса zа победу!“ (4500 просмотров) и „Медведь“ (11 000). Те же два снимка, а также ещё один появились в 16:17 в упомянутом выше канале „Путин в Telegram“.
Во всех найденных нами постах утверждается, что фотографии были сделаны в штате Калифорния, но конкретный населённый пункт нигде не упоминался. Однако „Проверено“ выяснило, что на самом деле на снимках запечатлена совсем другая часть США.
На одном из фото заметен автомобиль с логотипом строительной компании Winmar Construction. Согласно официальному сайту фирмы, её офисы расположены в трёх городах: Майами (Флорида), Рестон (Вирджиния) и Вашингтон (округ Колумбия). На снимках также можно заметить характерный знак о запрете парковки, используемый в столице США. Далее с помощью сервиса Google Street View „Проверено“ изучило район, в котором находится офис Winmar, и недалеко от него нашло искомое место с вирусных фото.
„Проверено“ попросило прокомментировать появление предполагаемого граффити представителей четырёх заведений, которые расположены недалеко от запечатлённой на фото стены: St. Michaels Kitchen and Bath, Casey & Company, J.McLaughlin и Osteria Mozza DC. На момент публикации разбора они не ответили на наши письма.
Ранее „Проверено“ разобрало порядка 20 сообщений о фейковых антиукраинских граффити, которые якобы появлялись в разных странах мира, в том числе в США. Все подделки создавались по примерно одному принципу: на подлинные фото цифровым образом накладывались дискредитирующие Украину рисунки. Однако иногда авторы таких сфабрикованных снимков — вероятно, для затруднения проверки — указывали неверные локации: например, Цюрих и его пригород были выданы за Лондон, Берлин и дважды за Гаагу, Варшава — за Берлин, а пригород Парижа — за Брюссель.
Таким образом, можно с крайне высокой степенью уверенности утверждать, что перед нами очередное фальшивое граффити, которое никогда не появлялось на реальной стене в Калифорнии. Основой для вирусной фотографии стал снимок, сделанный в Вашингтоне (округ Колумбия), а затем в фоторедакторе на него был наложен рисунок с изображением Зеленского и надписью USAID.
Итог: Фейк