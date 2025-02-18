Правда ли, что в Калифорнии появилось граффити с Зеленским на тему заморозки работы USAID?

Для начала „Проверено“ постаралось установить первоисточник вирусных фото. Наиболее ранние публикации с этими снимками среди тех, что мы смогли найти, появились в трёх русскоязычных Telegram-каналах, которые ранее были замечены в распространении множества сфабрикованных видео и фото. Изначально два кадра были опубликованы 10 февраля в 10:49 по московскому времени в канале „Крыминфорум 🇿 🇴 🇻“ (10 000 просмотров). Спустя четыре часа аналогичные записи почти одновременно вышли в каналах „Одесса zа победу!“ (4500 просмотров) и „Медведь“ (11 000). Те же два снимка, а также ещё один появились в 16:17 в упомянутом выше канале „Путин в Telegram“.