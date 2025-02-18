На погранпукте Койдула пресечена попытка ввоза в Эстонию большой партии контрабандных сигарет

В ходе комплексного таможенного досмотра между потолком кабины и обшивкой крыши грузовика, а также внутри боковых стенок наружнего бардачка было обнаружено 15 160 контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.

Обнаруженные сигареты были конфискованы, на водителя заведено дело о правонарушении. Пограничная служба оформила водителю запрет на въезд, после чего он был отправлен обратно в Россию.