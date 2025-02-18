18.02.2025, 18:54
На погранпукте Койдула пресечена попытка ввоза в Эстонию большой партии контрабандных сигарет
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Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в ночь на 17 февраля в Эстонию на пограничный переход Койдула прибыл грузовик с прицепом.
В ходе комплексного таможенного досмотра между потолком кабины и обшивкой крыши грузовика, а также внутри боковых стенок наружнего бардачка было обнаружено 15 160 контрабандных сигарет с белорусскими акцизными марками.
Обнаруженные сигареты были конфискованы, на водителя заведено дело о правонарушении. Пограничная служба оформила водителю запрет на въезд, после чего он был отправлен обратно в Россию.