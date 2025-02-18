18.02.2025, 18:30
ВИДЕО | Президент Алар Карис: европейцы обязательно должны участвовать в обсуждении судьбы Украины, но не все сразу(12)
По словам президента Эстонии Алара Кариса, на встрече в Мюнхене было много вопросов и эмоций, но прежде чем на что-то реагировать, следует дождаться конкретных шагов, а не давать ответы без предварительного обсуждения.
По словам самого Кариса, вся его поездка представляла собой пакет мер безопасности. Он был в Вильнюсе, где как раз проходило отключение от российской электросистемы, а потом посетил Париж, Палестину, Израиль и, наконец, Мюнхен. „Было поднято много вопросов“, — сказал он, кратко подводя итоги своего большого тура.
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