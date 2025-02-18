Новости Эстонии
18.02.2025, 18:30

ВИДЕО | Президент Алар Карис: европейцы обязательно должны участвовать в обсуждении судьбы Украины, но не все сразу

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По словам президента Эстонии Алара Кариса, на встрече в Мюнхене было много вопросов и эмоций, но прежде чем на что-то реагировать, следует дождаться конкретных шагов, а не давать ответы без предварительного обсуждения.

По словам самого Кариса, вся его поездка представляла собой пакет мер безопасности. Он был в Вильнюсе, где как раз проходило отключение от российской электросистемы, а потом посетил Париж, Палестину, Израиль и, наконец, Мюнхен. „Было поднято много вопросов“, — сказал он, кратко подводя итоги своего большого тура.

„У многих были смешанные чувства, некоторые были в шоке, некоторые спокойнее на все реагировали, но я рекомендую сохранять спокойствие, потому что сообщения, которые в конечном итоге были переданы Вэнсом (вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом – ред.), не были чем-то новым, – сказал президент. – Байден уже говорил об этом раньше: Европа должна приложить больше усилий и внести больший вклад в оборону“.

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