ВИДЕО | Президент Алар Карис: европейцы обязательно должны участвовать в обсуждении судьбы Украины, но не все сразу

По словам самого Кариса, вся его поездка представляла собой пакет мер безопасности. Он был в Вильнюсе, где как раз проходило отключение от российской электросистемы, а потом посетил Париж, Палестину, Израиль и, наконец, Мюнхен. „Было поднято много вопросов“, — сказал он, кратко подводя итоги своего большого тура.

„У многих были смешанные чувства, некоторые были в шоке, некоторые спокойнее на все реагировали, но я рекомендую сохранять спокойствие, потому что сообщения, которые в конечном итоге были переданы Вэнсом (вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом – ред.), не были чем-то новым, – сказал президент. – Байден уже говорил об этом раньше: Европа должна приложить больше усилий и внести больший вклад в оборону“.