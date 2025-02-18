Улицу Одра в Таллинне временно закроют для движения из-за строительных работ
В связи со строительными работами улица Одра будет закрыта для движения с 5 марта по 15 июня 2025 года. Проход для местных жителей, пешеходов и велосипедистов будет обеспечен на протяжении всего периода строительства. В это же время также будет изменен въезд на Таллиннский автобусный вокзал.
Прошлым летом начались масштабные строительные работы на улице Ластекоду в центре Таллинна, где создается современное городское пространство с отдельными пешеходными и велосипедными дорожками. Улица Ластекоду будет полностью перестроена, а в целях снижения уровня шума и повышения безопасности будет установлена максимальная скорость 30 км/ч. Для успокоения движения вблизи многоквартирных домов будут построены приподнятые перекрестки, а также новые пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, город установит на улице Ластекоду новое освещение, скамейки и урны, а также посадит много новых деревьев и кустарников.
„В районе Кельдримяэ появится главная улица, где благодаря хорошей доступности будет создана благоприятная среда для бизнеса, улучшится качество жизни местных жителей, а также появится важная велосипедная дорожка, соединяющая Кесклинн, Юлемисте и Ласнамяэ“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
На данный момент завершены работы по строительству подземных коммуникаций на улицах Лийвалайа и Масина на участке между улицей Ластекоду и Тартуским шоссе. Завершаются работы на участке улицы Ластекоду между улицами Лийвалайа и Одра. Работы по прокладке коммуникаций на участке между улицами Одра и Масина продолжатся до лета.
В ходе строительных работ компания Tallinna Vesi прокладывает новые водопроводные, ливневые и канализационные трассы, а Utilitas устанавливает трубопроводы для центрального отопления и охлаждения. Временное закрытие улицы Одра связано с реконструкцией перекрестка, в рамках которой также будут проложены подземные коммуникации на пересечении улиц Ластекоду и Одра, а также у въезда на Таллиннский автобусный вокзал.
„Строительная компания постарается выполнить работы в срок и свести неудобства для местных жителей и всех остальных горожан к минимуму. Однако из-за масштабных строительных работ необходимо временно закрыть улицу Одра. Движение будет перенаправлено на другие улицы. Мы рекомендуем по возможности выбирать другие маршруты передвижения“, – сказал руководитель отдела строительства Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Рандар Йыэсаар.
Заказчиком работ по реконструкции улицы является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а подрядчиками – компании AS TREF Nord и Magma AS. Надзор за строительством осуществляет TPJ Inseneribüroo OÜ. Согласно договору, стоимость работ составляет около 14 миллионов евро, из которых большую часть финансирует город Таллинн, 5,3 миллиона евро выделяет Utilitas, а 3,6 миллиона евро – Tallinna Vesi. К расходам добавляется НСО. Работы планируется завершить в декабре 2025 года.
С планом реконструкции улицы Ластекоду можно ознакомиться на сайте https://www.tallinn.ee/ru/lastekodurus.
Дополнительная информация: публичная презентация строительных работ состоялась 12 июня 2024 года, публичная презентация эскиза улицы Ластекоду – в апреле 2023 года, а публичная презентация основного проекта – в сентябре 2023 года.