Улицу Одра в Таллинне временно закроют для движения из-за строительных работ

Прошлым летом начались масштабные строительные работы на улице Ластекоду в центре Таллинна, где создается современное городское пространство с отдельными пешеходными и велосипедными дорожками. Улица Ластекоду будет полностью перестроена, а в целях снижения уровня шума и повышения безопасности будет установлена максимальная скорость 30 км/ч. Для успокоения движения вблизи многоквартирных домов будут построены приподнятые перекрестки, а также новые пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, город установит на улице Ластекоду новое освещение, скамейки и урны, а также посадит много новых деревьев и кустарников.

„В районе Кельдримяэ появится главная улица, где благодаря хорошей доступности будет создана благоприятная среда для бизнеса, улучшится качество жизни местных жителей, а также появится важная велосипедная дорожка, соединяющая Кесклинн, Юлемисте и Ласнамяэ“, – сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

На данный момент завершены работы по строительству подземных коммуникаций на улицах Лийвалайа и Масина на участке между улицей Ластекоду и Тартуским шоссе. Завершаются работы на участке улицы Ластекоду между улицами Лийвалайа и Одра. Работы по прокладке коммуникаций на участке между улицами Одра и Масина продолжатся до лета.

В ходе строительных работ компания Tallinna Vesi прокладывает новые водопроводные, ливневые и канализационные трассы, а Utilitas устанавливает трубопроводы для центрального отопления и охлаждения. Временное закрытие улицы Одра связано с реконструкцией перекрестка, в рамках которой также будут проложены подземные коммуникации на пересечении улиц Ластекоду и Одра, а также у въезда на Таллиннский автобусный вокзал.