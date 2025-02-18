Эстонская биатлонистка заняла 7-е место в индивидуальной гонке на ЧМ в Швейцарии

На чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде Туули Томингас, несмотря на недавнюю болезнь, провела свой лучший старт сезона в женской индивидуальной гонке на 15 км. Она чисто прошла три огневых рубежа и допустила только один промах на втором.

Ее высшим достижением остается шестое место в аналогичной гонке на чемпионате мира в Оберхофе два года назад.

Несмотря на промах на последнем огневом рубеже, Томингас осталась довольна своим результатом. „Ноги дрожали, я не чувствовала себя уверенно. То, что промахнулась только один раз, это очень хороший результат. Меня это совершенно не беспокоит“, — поделилась она в эфире ETV. Томингас также упомянула, что полторы недели назад переболела вирусом и не могла даже мечтать о таком выступлении.

Томингас заняла седьмое место, уступив победительнице Жулии Симон 1 минуту 44,8 секунды, и остановилась всего в 15 секундах от попадания на цветочную церемонию.

Свою вторую золотую медаль на соревнованиях завоевала француженка Жулия Симон (41:27,7; 1 промах). Серебро досталось шведке Элле Хальфварссон (+37,8; 0 промахов), а бронзу выиграла Лу Жанмонно из Франции (+39,2; 1 промах).

В топ-6 также вошли финка Суви Минккинен (+1:15,3; 0), украинка Юлия Джима (+1:23,8; 0) и шведка Эльвира Эберг (+1:29,8; 1).

Биатлон. Чемпионат мира – 2025, Ленцерхайде. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины:

1. Жюлия Симон (Франция) – 41.27,7 (1) 2. Элла Халварссон (Швеция) – 37,8 (0) 3. Лу Жанмонно (Франция) – 39,2 (1) 4. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.15,3 (0) 5. Юлия Джима (Украина) – 1.23,8 (0) 6. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.29,8 (0) 7. Туули Томингас (Эстония) – 1.44,8 (1) 8. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.46,7 (2) 9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.52,9 (3) 10. Франциска Пройс (Германия) – 1.53,3 (2)

Для 28-летней Симон это четвёртое личное золото с чемпионатов мира.

Сузан Кюльм, Йоханна Талихярм и Регина Эрмитс также приняли участие в старте среди эстонок. Кюльм, допустив три промаха, заняла 47-е место (+5.24,9), Талихярм финишировала 57-й с тремя штрафными кругами (+6.10,5), а Эрмитс завершила гонку на 60-й позиции с четырьмя промахами (+6.18,0).

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