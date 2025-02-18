Эстонская биатлонистка заняла 7-е место в индивидуальной гонке на ЧМ в Швейцарии
На чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде Туули Томингас показала свой лучший результат сезона, финишировав седьмой в женской индивидуальной гонке на 15 км.
На чемпионате мира по биатлону в швейцарском Ленцерхайде Туули Томингас, несмотря на недавнюю болезнь, провела свой лучший старт сезона в женской индивидуальной гонке на 15 км. Она чисто прошла три огневых рубежа и допустила только один промах на втором.
Ее высшим достижением остается шестое место в аналогичной гонке на чемпионате мира в Оберхофе два года назад.
Несмотря на промах на последнем огневом рубеже, Томингас осталась довольна своим результатом. „Ноги дрожали, я не чувствовала себя уверенно. То, что промахнулась только один раз, это очень хороший результат. Меня это совершенно не беспокоит“, — поделилась она в эфире ETV. Томингас также упомянула, что полторы недели назад переболела вирусом и не могла даже мечтать о таком выступлении.
Томингас заняла седьмое место, уступив победительнице Жулии Симон 1 минуту 44,8 секунды, и остановилась всего в 15 секундах от попадания на цветочную церемонию.
Свою вторую золотую медаль на соревнованиях завоевала француженка Жулия Симон (41:27,7; 1 промах). Серебро досталось шведке Элле Хальфварссон (+37,8; 0 промахов), а бронзу выиграла Лу Жанмонно из Франции (+39,2; 1 промах).
В топ-6 также вошли финка Суви Минккинен (+1:15,3; 0), украинка Юлия Джима (+1:23,8; 0) и шведка Эльвира Эберг (+1:29,8; 1).
Биатлон. Чемпионат мира – 2025, Ленцерхайде. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины:
1. Жюлия Симон (Франция) – 41.27,7 (1)
2. Элла Халварссон (Швеция) – 37,8 (0)
3. Лу Жанмонно (Франция) – 39,2 (1)
4. Суви Минккинен (Финляндия) – 1.15,3 (0)
5. Юлия Джима (Украина) – 1.23,8 (0)
6. Эльвира Оберг (Швеция) – 1.29,8 (0)
7. Туули Томингас (Эстония) – 1.44,8 (1)
8. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.46,7 (2)
9. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1.52,9 (3)
10. Франциска Пройс (Германия) – 1.53,3 (2)
Для 28-летней Симон это четвёртое личное золото с чемпионатов мира.
Сузан Кюльм, Йоханна Талихярм и Регина Эрмитс также приняли участие в старте среди эстонок. Кюльм, допустив три промаха, заняла 47-е место (+5.24,9), Талихярм финишировала 57-й с тремя штрафными кругами (+6.10,5), а Эрмитс завершила гонку на 60-й позиции с четырьмя промахами (+6.18,0).