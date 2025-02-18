ЧП и криминал
18.02.2025, 20:05

Предстал перед судом мужчина, который в самом центре Таллинна на глазах своего ребенка зарезал человека

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Подсудимый Максим Максимов и место преступления
Подсудимый Максим Максимов и место преступления
ФОТО: Delfi Meedia

„Очень сожалею. Но я не хотел его убивать, хотел просто напугать“, - сказал во вторник в зале суда Максим Максимов (35), зарезавший незнакомого мужчину в центре Таллинна на трамвайной остановке Mere puiestee. По словам одного из свидетелей, мужчина, ставший жертвой поножовщины, стал разнимать семейную ссору, передает корреспондент Delfi из зала суда.

„У кого-то сильно течет кровь из области живота. Люди кричат“, - сообщил о случившемся работнику Центра тревоги незадолго до полуночи 12 июля прошлого года растерянный мужчина. Подобных звонков поступило несколько, все они сообщали о произошедшей на бульваре Мере в Таллинне ссоре, имевшей трагический конец.

Незадолго до этого пять человек стояли на трамвайной остановке. Максим Максимов был там с сыном дошкольного возраста и своей возлюбленной, которая не является биологической матерью ребенка. Там же стоял и 34-летний мужчина вместе со своим другом. Как позже сообщила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Бритта Сепп, у Максимова и потерпевшего произошла на трамвайной остановке словесная перепалка. Оба мужчины были нетрезвыми и видели друг друга впервые в жизни.

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