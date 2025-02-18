Предстал перед судом мужчина, который в самом центре Таллинна на глазах своего ребенка зарезал человека

„У кого-то сильно течет кровь из области живота. Люди кричат“, - сообщил о случившемся работнику Центра тревоги незадолго до полуночи 12 июля прошлого года растерянный мужчина. Подобных звонков поступило несколько, все они сообщали о произошедшей на бульваре Мере в Таллинне ссоре, имевшей трагический конец.

Незадолго до этого пять человек стояли на трамвайной остановке. Максим Максимов был там с сыном дошкольного возраста и своей возлюбленной, которая не является биологической матерью ребенка. Там же стоял и 34-летний мужчина вместе со своим другом. Как позже сообщила пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Бритта Сепп, у Максимова и потерпевшего произошла на трамвайной остановке словесная перепалка. Оба мужчины были нетрезвыми и видели друг друга впервые в жизни.