18.02.2025, 20:05
Предстал перед судом мужчина, который в самом центре Таллинна на глазах своего ребенка зарезал человека(2)
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„Очень сожалею. Но я не хотел его убивать, хотел просто напугать“, - сказал во вторник в зале суда Максим Максимов (35), зарезавший незнакомого мужчину в центре Таллинна на трамвайной остановке Mere puiestee. По словам одного из свидетелей, мужчина, ставший жертвой поножовщины, стал разнимать семейную ссору, передает корреспондент Delfi из зала суда.
„У кого-то сильно течет кровь из области живота. Люди кричат“, - сообщил о случившемся работнику Центра тревоги незадолго до полуночи 12 июля прошлого года растерянный мужчина. Подобных звонков поступило несколько, все они сообщали о произошедшей на бульваре Мере в Таллинне ссоре, имевшей трагический конец.
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