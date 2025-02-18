Ирина Эмбрих проведет тренировки по фехтованию на Дне боевых искусств

Ознакомительные тренировки по боевым искусствам будут проводиться для детей (до 12 лет), подростков (до 17 лет) и взрослых. В рамках тренировок по борьбе и тхэквондо пройдут мастер-классы по самообороне для женщин.

По словам вице-мэра Таллинна Каареля Оя, боевые искусства – это отличная возможность поддерживать физическую форму и активность. „На День боевых искусств спортивной столицы приглашаются все, кто хочет впервые попробовать боевые искусства или освежить свои навыки. Тренировки будут проходить в безопасной обстановке под руководством опытных инструкторов“, – отметил Оя.

Несколько тренировок по фехтованию в спортивном центре „Сыле“ проведет посол спортивной столицы и чемпионка Олимпийских игр в Токио Ирина Эмбрих, которая считает, что ее любимый вид спорта подходит для людей всех уровней подготовки. „В фехтовании нет весовых категорий. Можно быть высоким или низким, тяжелым или легким – фехтованием может наслаждаться каждый. Возраст также не имеет значения“, – отметила Эмбрих, которая за свою карьеру выиграла 14 медалей на чемпионатах мира и Европы, включая золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Тренировки в рамках Дня боевых искусств Спортивной столицы бесплатные, но для участия обязательна предварительная регистрация ЗДЕСЬ.

Эмбрих — выдающаяся фехтовальщица, чемпионка Европы по фехтованию на шпагах в команде в 2013 году. Она многократно становилась призёром чемпионатов мира и Европы. В 2007 году была признана лучшей спортсменкой Эстонии.

В 2015 году на чемпионате Европы в Монтрё она в составе сборной Эстонии завоевала серебряные медали, а затем получила серебро в командном турнире Европейских игр. В 2016 году выиграла четвёртый титул чемпионки Эстонии по фехтованию на шпагах.

Особый успех пришел в июне 2016 года, когда она завоевала золотую медаль на чемпионате Европы в польском городе Торунь в командном турнире.