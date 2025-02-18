Читатель RusDelfi спрашивает: „TLT официально разрешает водителям вести видеосъемку в рабочее время?“

„В ходе мониторинга социальных сетей я обнаружил несколько видеозаписей, которые вызывают вопросы с точки зрения безопасности и соблюдения установленных норм“, – написал в письме читатель RusDelfi. Он приложил ссылки на видео, опубликованные в открытом аккаунте TikTok.

На тот момент в аккаунте было три видео. На двух из них водитель трамвая снимала контент прямо во время движения. В одном из роликов в отражении видно, как она держит телефон одной рукой, а другой управляет трамваем. Один из комментаторов попросил автора публиковать больше подобных видео от первого лица.

Читатель, приславший ссылку на аккаунт, задается вопросами: может ли водитель пользоваться телефоном во время управления подвижным составом? Не создает ли он тем самым угрозу безопасности пассажиров? И разрешает ли транспортная компания водителям вести видеосъемку в рабочее время?

RusDelfi отправил запрос в компанию TLT, чтобы выяснить, насколько допустимо такое поведение.

Директор центра управления Тармо Лай заверил, что безопасность дорожного движения имеет для компании первостепенное значение. „TLT относится к таким инцидентам со всей серьезностью. Это прискорбный случай, и мы благодарим внимательного пассажира за сигнал. Мы попросили объяснительную у водителя трамвая, и в ближайшее время его ждет более детальный разговор на тему правил дорожного движения“.

В Законе о дорожном движении сказано, что водителю запрещено совершать действия, мешающие управлению транспортом. При этом пользоваться телефоном во время движения можно, но только с гарнитурой, оставляющей руки свободными.

После обращения в компанию водитель трамвая удалила оба видео, снятые во время движения.

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