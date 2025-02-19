ВИДЕО | Сколько потратят в этом году на президентский прием? Почему Ryanair отменил столько рейсов? Что за запах преследует жителей Нарвы? Главные новости за неделю

Авиакомпания Ryanair приостановила продажу билетов и отменила прямые рейсы с апреля по октябрь из Таллинна в Биллунд, Бергамо, Пафос, Рим, Тревизо и Вену. Для многих эта новость стала неожиданностью, даже для представителей аэропорта, так как летнее расписание уже было утверждено и многие пассажиры успели купить билеты. По словам представителей аэропорта, Ryanair не сообщала им о каких-либо недовольствах авиалиниями, сборами аэропорта или изменениями в расписании рейсов. Ryanair продолжит выполнять рейсы из Таллинна в Барселону, Берлин, Дублин, Лондон, Милан и Стокгольм. Но расстраиваться не стоит. Этим летом для перелетов из Таллинна остается много вариантов. Вы сможете отправиться на самолете прямиком в 49 пунктов назначения — по сравнению с прошлым годом выбор стал всего на одно направление меньше. Еще больше информации — ЗДЕСЬ .

Людей заранее успокаивали: отключение пройдет незаметно. Тем не менее многие готовились к худшему — запасались едой, водой, свечами, а некоторые даже приобрели себе генераторы. Но, как и обещали, все прошло без перебоев, хотя и не без некоторых неожиданностей. Десинхронизация также повлияла и на рост цен на электроэнергию. В какие-то дни цена за мегаватт/час достигала 400 евро. Однако на цену влияет не только фактор десинхронизации, но и погодные условия - чем ниже скорость ветра, тем выше цена. Также влияют на стоимость высокие цены на природный газ и дорогие квоты на выбросы СО2. Все подробности об отключении Эстонии и других стран Балтии от российской энергосистемы — ЗДЕСЬ.

Громкое коррупционное дело Porto Franco завершилось историческим решением. 7 февраля Государственный суд признал Центристскую партию виновной в коррупции. Напомним, что в 2020 году бизнесмен Хиллар Тедер пожертвовал партии 120 000 евро. Однако незадолго до этого Таллинн снизил стоимость сервитута для его проекта Porto Franco с 776 тысяч до 300 тысяч евро. Центристская партия должна выплатить штраф государству в 1 миллион евро. Бывший генеральный секретарь партии Михаил Корб и бизнесмен Хиллар Тедер получили условный срок заключения. Корб — 1 год и 2 месяца, Тедер — 1 год и 5 месяцев. Глава партии Михаил Кылварт считает, что часть ответственности должна лечь на бывших членов партии, в том числе и на экс-председателя — Юри Ратаса. Что ждет Центристскую партию дальше? Несмотря на финансовые и репутационные трудности, Кылварт надеется победить в предстоящих выборах. Подробнее о приговоре и деле Porto Franco читайте ЗДЕСЬ .

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Сколько будет стоить президентский прием ко Дню независимости Эстонии в этом году?

Через неделю Эстония отметит День независимости. Каждый год в этот день президент традиционно проводит торжественный прием, на котором собираются политики, деятели культуры и лидеры общественного мнения. Мы поинтересовались в президентской канцелярии, во сколько обходилось празднование в последние три года. Выяснилось, что, несмотря на экономический кризис, сильно на организации мероприятий не экономят. Например, в 2023 году сумма празднования составила 255 тысяч евро, в 2024-м - уже почти 270 тысяч евро. В этом году планируется потратить примерно такую же сумму. Прием традиционно пройдет в театрально-концертном зале „Эстония“. Его из года в год выбирает президент Алар Карис, поскольку именно здесь состоялся первый юбилейный прием после восстановления независимости Эстонии. Этот выбор также помогает снизить затраты на организацию. Больше подробностей — ЗДЕСЬ.

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Скончался эстонский гражданин, пострадавший во время аварии с автобусом Lux Express

2 февраля произошла страшная авария. Автобус Lux Express Таллинн – Санкт-Петербург попал в аварию под Кингисеппом. Автобус столкнулся со снегоуборочной машиной. В салоне находилось 22 человека. Среди них были два гражданина Эстонии и один пассажир с видом на жительство в Эстонии. В больницу Кингисеппа были доставлены 13 человек. В результате аварии погибли три человека: один из них гражданин Эстонии - 37-летний Алексей Шарапанюк. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Врачи боролись за жизнь Алексея неделю, но 8 февраля он скончался от полученных травм. По словам близкой подруги Алексея, он был полон жизни, дарил добро всем вокруг и всегда искал способы поддержать своих близких. Его смерть стала большой утратой для всех, кто его знал. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея. Подробности трагедии — ЗДЕСЬ.

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Жители Нарвы пожаловались на неприятный запах