ВИДЕО | Сколько потратят в этом году на президентский прием? Почему Ryanair отменил столько рейсов? Что за запах преследует жителей Нарвы? Главные новости за неделю
В новом выпуске „Новостного дозора“: почему Ryanair отменил шесть прямых рейсов из Таллинна? Во сколько обходились президентские приемы ко Дню независимости Эстонии в последние годы и какой бюджет планируется в этом году? А также разберемся, что за запах гнили распространялся в Нарве. Об этом и многом другом – в нашем видео!
Центристскую партию признали виновной в коррупции
Громкое коррупционное дело Porto Franco завершилось историческим решением. 7 февраля Государственный суд признал Центристскую партию виновной в коррупции. Напомним, что в 2020 году бизнесмен Хиллар Тедер пожертвовал партии 120 000 евро. Однако незадолго до этого Таллинн снизил стоимость сервитута для его проекта Porto Franco с 776 тысяч до 300 тысяч евро. Центристская партия должна выплатить штраф государству в 1 миллион евро. Бывший генеральный секретарь партии Михаил Корб и бизнесмен Хиллар Тедер получили условный срок заключения. Корб — 1 год и 2 месяца, Тедер — 1 год и 5 месяцев. Глава партии Михаил Кылварт считает, что часть ответственности должна лечь на бывших членов партии, в том числе и на экс-председателя — Юри Ратаса. Что ждет Центристскую партию дальше? Несмотря на финансовые и репутационные трудности, Кылварт надеется победить в предстоящих выборах. Подробнее о приговоре и деле Porto Franco читайте ЗДЕСЬ.
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Cтраны Балтии официально отключились от российской энергосистемы. Все ли прошло гладко?
Людей заранее успокаивали: отключение пройдет незаметно. Тем не менее многие готовились к худшему — запасались едой, водой, свечами, а некоторые даже приобрели себе генераторы. Но, как и обещали, все прошло без перебоев, хотя и не без некоторых неожиданностей. Десинхронизация также повлияла и на рост цен на электроэнергию. В какие-то дни цена за мегаватт/час достигала 400 евро. Однако на цену влияет не только фактор десинхронизации, но и погодные условия - чем ниже скорость ветра, тем выше цена. Также влияют на стоимость высокие цены на природный газ и дорогие квоты на выбросы СО2. Все подробности об отключении Эстонии и других стран Балтии от российской энергосистемы — ЗДЕСЬ.
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Ryanair отменил шесть прямых рейсов из Таллинна
Авиакомпания Ryanair приостановила продажу билетов и отменила прямые рейсы с апреля по октябрь из Таллинна в Биллунд, Бергамо, Пафос, Рим, Тревизо и Вену. Для многих эта новость стала неожиданностью, даже для представителей аэропорта, так как летнее расписание уже было утверждено и многие пассажиры успели купить билеты. По словам представителей аэропорта, Ryanair не сообщала им о каких-либо недовольствах авиалиниями, сборами аэропорта или изменениями в расписании рейсов. Ryanair продолжит выполнять рейсы из Таллинна в Барселону, Берлин, Дублин, Лондон, Милан и Стокгольм. Но расстраиваться не стоит. Этим летом для перелетов из Таллинна остается много вариантов. Вы сможете отправиться на самолете прямиком в 49 пунктов назначения — по сравнению с прошлым годом выбор стал всего на одно направление меньше. Еще больше информации — ЗДЕСЬ.
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Сколько будет стоить президентский прием ко Дню независимости Эстонии в этом году?
Через неделю Эстония отметит День независимости. Каждый год в этот день президент традиционно проводит торжественный прием, на котором собираются политики, деятели культуры и лидеры общественного мнения. Мы поинтересовались в президентской канцелярии, во сколько обходилось празднование в последние три года. Выяснилось, что, несмотря на экономический кризис, сильно на организации мероприятий не экономят. Например, в 2023 году сумма празднования составила 255 тысяч евро, в 2024-м - уже почти 270 тысяч евро. В этом году планируется потратить примерно такую же сумму. Прием традиционно пройдет в театрально-концертном зале „Эстония“. Его из года в год выбирает президент Алар Карис, поскольку именно здесь состоялся первый юбилейный прием после восстановления независимости Эстонии. Этот выбор также помогает снизить затраты на организацию. Больше подробностей — ЗДЕСЬ.
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Скончался эстонский гражданин, пострадавший во время аварии с автобусом Lux Express
2 февраля произошла страшная авария. Автобус Lux Express Таллинн – Санкт-Петербург попал в аварию под Кингисеппом. Автобус столкнулся со снегоуборочной машиной. В салоне находилось 22 человека. Среди них были два гражданина Эстонии и один пассажир с видом на жительство в Эстонии. В больницу Кингисеппа были доставлены 13 человек. В результате аварии погибли три человека: один из них гражданин Эстонии - 37-летний Алексей Шарапанюк. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Врачи боролись за жизнь Алексея неделю, но 8 февраля он скончался от полученных травм. По словам близкой подруги Алексея, он был полон жизни, дарил добро всем вокруг и всегда искал способы поддержать своих близких. Его смерть стала большой утратой для всех, кто его знал. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Алексея. Подробности трагедии — ЗДЕСЬ.
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Жители Нарвы пожаловались на неприятный запах
Многие описывали запах, распространившийся в Нарве в начале февраля, как тухлый, гнилой или химический. 7 февраля запах усилился, и особенно его ощущали жители в районе променада, где дышать стало практически невозможно. Согласно информации, источник запаха, скорее всего, находится на российском предприятии „Протелюкс“ в Ивангороде. Это завод, занимающийся производством кормового протеина из природного газа. Он работает с 2018 года. 7 февраля администрация Ивангорода официально выразила обеспокоенность экологической ситуацией, вызванной выбросами неприятного запаха от завода. По российскому законодательству, запахи не нормируются, и контролировать качество воздуха должен Роспотребнадзор. В ответ на жалобы жителей, администрация потребовала провести внеплановую проверку на предприятии. В то время как комбинат утверждает, что выполняет все нормы и отвечает за экобезопасность, жители Ивангорода и Нарвы активно выражают недовольство, утверждая, что запах вызывает тошноту и мешает жизни. Подробнее — ЗДЕСЬ.
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Численность населения Эстонии стремительно снижается
Численность населения Эстонии на 1 января 2025 года составила 1 369 285 человек, это почти на пять с половиной тысяч человек меньше чем в прошлом году. Прогнозы Департамента статистики говорят о том, что население будет сокращаться и дальше из-за низкой рождаемости и отрицательного естественного прироста. Последний раз естественный прирост был положительным в 2010 году, а с 2015 года численность населения росла в основном за счет миграции. В ближайшие десятилетия численность жителей Эстонии может сократиться до 1 миллиона 200 тысяч человек. Министерство социальных дел обеспокоено низким уровнем рождаемости. Ведомство считает: это связано с тем, что в репродуктивный возраст вступило поколение, численность которого меньше предыдущего. Множество молодых людей откладывают создание семьи, а это в дальнейшем также может снизить уровень рождаемости. Чтобы ее стимулировать, сейчас разрабатывается комплексный пакет мер. Он будет представлен к маю 2025 года. Подробнее — ЗДЕСЬ.
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