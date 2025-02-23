„За три дня воздушная тревога в Буче звучала 15 раз“. Волонтер из Эстонии рассказал о жизни в Буче и Ирпене, переживших российскую оккупацию

Близится три года с момента „взятия Киева за 3 дня“. Россия полностью разрушила все свои медийные мифы: миф о второй армии в мире, миф о непобедимости российской армии на поле боя, миф о лучшем в мире оружии, не имеющим аналогов в мире.

С 2015 я постоянно проживаю в Эстонии, но с 2022 года у меня есть традиция встречать Новый год в других странах. Традиция возникла стихийно: в один прекрасный день мне пришла мысль, что даже если я постоянно проживал всего в двух странах, то довольно глупо встречать Новый год и день рождения (который у меня 1 января) в одной и той же стране. Так 2022-й я встретил в Латвии, 2023-й – в Финляндии, а 2024-й – в Польше. Когда представилась возможность перегнать джип с маскировочными сетями для нужд украинской армии перед Новым годом, я подумал, а почему бы не совместить полезное с уже ставшим традиционным? Значит, решено – я собрался и поехал.

Из Таллинна я выехал около 19 часов 31 декабря. Около 12 часов дня 1 января я уже был на польско-украинском погранпереходе „Зосин - Устилуг“. Меня там не пропустили, аргументировав это отсутствием декларации, оформленной через брокера (тут вот прямо сильно так пахнуло коррупцией российского розлива, когда перевод для посольства можно сделать только в одной-единственной фирме в Таллинне, других переводов посольство не признаёт, а цены в этой фирме приблизительно втрое выше средних по Таллинну). Само собой, никакой брокер 1 января не работал, 2 января тоже, так что вариантов было не очень много: либо снимать гостиницу и жить в ней 2 дня, потом ехать к брокеру и делать декларацию, либо попытаться пересечь границу на другом погранпереходе, где я всегда ездил (а именно Долгобичув - Угринов) и где никакие декларации от брокеров не требовались. Что я и сделал, рассудительно посчитав, что в гостиницу я всегда смогу ещё поехать, а просто так терять 2 дня не очень хочется. Всё получилось – около 20 часов 1 января я уже был в Украине.