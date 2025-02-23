„За три дня воздушная тревога в Буче звучала 15 раз“. Волонтер из Эстонии рассказал о жизни в Буче и Ирпене, переживших российскую оккупацию
Алексей Иванов - гражданин Эстонии и волонтер, который с первого дня полномасштабного вторжения России в Украину оказывает поддержку ВСУ и перегоняет автомобили. Алексей отмечает, что не мог оставаться в стороне, когда творится большое зло и несправедливость. Он рассказал Delfi о своей работе и посещении города Бучи, который 33 дня находился под российской оккупацией и стал самым страшным свидетельством преступлений российской армии в Украине.
Близится три года с момента „взятия Киева за 3 дня“. Россия полностью разрушила все свои медийные мифы: миф о второй армии в мире, миф о непобедимости российской армии на поле боя, миф о лучшем в мире оружии, не имеющим аналогов в мире.
С 2015 я постоянно проживаю в Эстонии, но с 2022 года у меня есть традиция встречать Новый год в других странах. Традиция возникла стихийно: в один прекрасный день мне пришла мысль, что даже если я постоянно проживал всего в двух странах, то довольно глупо встречать Новый год и день рождения (который у меня 1 января) в одной и той же стране. Так 2022-й я встретил в Латвии, 2023-й – в Финляндии, а 2024-й – в Польше. Когда представилась возможность перегнать джип с маскировочными сетями для нужд украинской армии перед Новым годом, я подумал, а почему бы не совместить полезное с уже ставшим традиционным? Значит, решено – я собрался и поехал.
Из Таллинна я выехал около 19 часов 31 декабря. Около 12 часов дня 1 января я уже был на польско-украинском погранпереходе „Зосин - Устилуг“. Меня там не пропустили, аргументировав это отсутствием декларации, оформленной через брокера (тут вот прямо сильно так пахнуло коррупцией российского розлива, когда перевод для посольства можно сделать только в одной-единственной фирме в Таллинне, других переводов посольство не признаёт, а цены в этой фирме приблизительно втрое выше средних по Таллинну). Само собой, никакой брокер 1 января не работал, 2 января тоже, так что вариантов было не очень много: либо снимать гостиницу и жить в ней 2 дня, потом ехать к брокеру и делать декларацию, либо попытаться пересечь границу на другом погранпереходе, где я всегда ездил (а именно Долгобичув - Угринов) и где никакие декларации от брокеров не требовались. Что я и сделал, рассудительно посчитав, что в гостиницу я всегда смогу ещё поехать, а просто так терять 2 дня не очень хочется. Всё получилось – около 20 часов 1 января я уже был в Украине.
Поехал в гостиницу в ближайшем городе Червонограде, потому что за сутки в дороге сильно устал и ехать до Киевской области более 500 километров было небезопасно. На следующее утро я продолжил путь к моему временному месту жительства, которое находилось в городе Буча. В той самой Буче, где происходили трагические события оккупации в 2022 году, когда российские войска вторглись в Киевскую область.
Я, конечно же, очень хотел попасть в те места, чтобы почувствовать сопричастность к переживаниям людей, перенесших ужасы нахождения под российской оккупацией.
Я жил совсем рядом от ставшей известной с тех времён улицы Вокзальная (та самая улица, где были засняты огромные колонны сожжённой российской техники, которые разошлись по всему миру). Я, конечно же, очень хотел попасть в те места, чтобы почувствовать сопричастность к переживаниям людей, перенесших ужасы нахождения под российской оккупацией. Туда можно было дойти пешком за несколько минут. Я прошёл всю улицу Вокзальную от начала и до конца. В конце Вокзальной улицы заканчивается и населённый пункт Буча, далее идёт город Ирпень, и улица продолжается Вокзальная в Ирпене как улица Соборная.
В 2022 году, во время российской оккупации, по границе населённых пунктов Буча и Ирпень фактически проходила линия фронта, Ирпень продолжали удерживать украинские вооружённые силы, в то время как в Буче стояли войска российских захватчиков. Местные жители рассказывают, что были повреждены почти все заборы домов на Вокзальной улице. Но по состоянию на январь 2025 года всё отремонтировано и, если не знать о происходивших здесь 3 года назад ужасах, то заметить последствия тех событий не так-то просто. Куда больше следов в соседнем Ирпене, который удерживали ВСУ.
Буча сегодня напоминает Хельсинки
Сегодня Буча живёт мирной жизнью, и уже почти ничто не напоминает о войне и оккупации. Работают мелкие магазины, супермаркеты, школы, ветеринарные клиники. Школьники спокойно ходят по улицам из школы домой без сопровождения взрослых. Строится много жилых домов, Буча сегодня сильно напоминает Хельсинки по объёму строительства. Да, в городе часто раздаются сигналы воздушной тревоги, но местные жители к ним привыкли и не обращают внимания. У них в Телеграме создана группа, где не просто идёт оповещение о воздушной тревоге, но и указан тип вооружений, которым обстреливают район, последний – с точностью до области. Если, например, раздаётся сигнал воздушной тревоги, а на картах отмечена не Киевская область, а Житомирская (соседняя с Киевской областью – прим. автора), то никто никаких действий не предпринимает. Я был в Буче суммарно трое суток и за это время воздушная тревога звучала более 15 раз. Но это уже не вызывало никакой реакции у местных жителей.
В Буче сейчас живёт много вынужденных переселенцев из других областей Украины. В основном – областей русскоязычных, вроде Донбасса, которые российская армия сейчас усиленно „освобождает“. А именно – освобождает жителей – от квартир и домов, бизнесменов – от их бизнеса, а мужчин – от мирной жизни, поскольку в Украине проводится мобилизация и людей на фронте не хватает. Военнослужащий, которому я передавал перегнанный автомобиль, рассказывал, что ему сначала дали отпуск 7 дней, но потом его сократили до 5 дней, потому что людей не хватает. Мой собеседник извинился, что не может из-за отсутствия времени рассказать о жизни в оккупации и о том, как они с другими местными жителями буквально боролись за выживание. Сам он был награждён грамотами за помощь во время оккупации. Я запишу с ним интервью в другой раз.
В Буче нормально относятся к русскому языку. Более того, русскую речь в общественных местах я слышал так же часто, как и украинскую. Никаких притеснений по языковому вопросу я не видел – это всё выдумки российской пропаганды.
У меня нет сомнений, что кровавая российская недоимперия обречена уже даже не только в дальнесрочной, но и в среднесрочной перспективе. Закончится это все так же, как закончился Советский Союз, только в этот раз, боюсь, рек крови уже не избежать. Население России озлоблено, а когда у них отберут их новую „морковку“ - возможность заработать 2000 долларов в месяц на убийствах украинцев (это не считая всякого рода „подъемных“, „гробовых“, разного рода пособий и компенсаций) – народ там на почве злобы свихнется окончательно. Я бы не рекомендовал никому сейчас, даже в качестве туриста, посещать Россию. Дело даже не в том, что там сейчас не работают законы, а именно в обстановке тотальной ненависти, которая пропитала все и которая изрядно подпитывается российско-украинской войной.
А я тем временем погнал очередной автомобиль для ВСУ...