ИССКУСТВО СДЕЛКИ ТРАМПА | Ханс Х. Луйк: скоморошество, или чего он пытается достичь?
Было бы удобно похихикать над тем, насколько глупо было со стороны европейцев открыто обсуждать свои военные планы в Мюнхене. Такие крупные державы, как Китай, Россия и США, так не поступают. Для них не стало новостью то, что мы услышали в эти выходные: у европейцев вообще нет плана по прекращению бойни, которая продолжается уже три года у них под носом, пишет предприниматель Ханс Х. Луйк.
Греческий политик левого толка Янис Варуфакис назвал Мюнхенскую конференцию по безопасности „bizarre bazaar“ - „странным балаганом“. Аналогичную оценку дали министр иностранных дел России Сергей Лавров, лидеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Эстонцы помнят предупреждение EKRE о том, что в случае кризиса мы услышим от европейских союзников только причитания.