Инопланетяне, панельки и гигантский паук: чем удивил новый эстонский фильм „Черная дыра“?
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов посмотрел новый эстонский фильм „Черная дыра“ и делится с читателями RusDelfi своей рецензией на него.
Это второй фильм Моники Сийметс, и все без исключения критики отмечают глобальную тематическую и выразительную пропасть между „Чёрной дырой“ и первым фильмом режиссёрки „Товарищ ребёнок“. Первый её фильм был поставлен по автобиографической прозе Леэло Тунгал, про первые послевоенные годы, уплотнение советской оккупации, депортацию – и всё это глазами ребёнка.
Второй фильм рассказывает нам о современности, и глазами бог знает кого только там не смотрят. „Чёрная дыра“ состоит из нескольких самостоятельных новелл, герои которых пересекаются по касательной, как и полагается в фильмах такого жанра. Единственное, что объединяет два фильма Сийметс – и второй тоже поставлен по произведениям современной эстонской литературы, в этом случае, рассказам Кивиряхка и Кыомяги.
Рассказы - один абсурднее другого, чем, в общем-то, в современной эстонской литературе решительно никого не удивишь. В одном из них прилетевшие на Землю инопланетяне нанимают на работу двух пробивных женщин в блестящих лосинах для того, чтобы исследовать организмы землян. Работа максимально не пыльная – они лежат на инопланетных кушетках, инопланетяне вынимают у них из тела разные органы, а потом засовывают обратно. Боли женщины при этом не чувствуют, порой, наоборот, чувствуют некоторое приятное возбуждение.
Во втором рассказе неприкаянный, но фанатичный житель панельки влюбляется в роковую красотку из соседней панельки, которая соблазняет его в окне лёгким и пикантным пеньюаром и шедевральной причёской от лучших куафёров столицы. Красотку играет Екатерина бывшая Новосёлова, а ныне Линнамяэ, закрепляясь тем самым в статусе главной эротической дивы современного кинематографа страны. Ничего не имею против, но почему-то как кому надо в кино раздеваться, так сразу зовут её, как будто нет в стране других красивых женщин. Разнообразили бы как-то, что ли.
Эта новелла, главную мужскую роль которой играет Урсель Тильк, вообще получилась самой путаной. Тут и какая-то мафия, и ясновидящие, и загадочный австрийский продавец пылесосов (Кристо Вийдинг), и снова те же инопланетяне, которым на этот раз потребовался кулинарный мастер-класс.
В третьей новелле нам показывают историю любви двух девушек, одна из которых убежала ко второй от мужа-абьюзера, а вторая дала слово, что защитит её от всего-всего-всего, но тут в квартире откуда ни возьмись появляется гигантский паук и ставит эту готовность служить и защищать под сомнение.
Короче, намешано много, и намешано смешно. Абсурд и невозможность на фоне типичных таллиннских панелек, в которых живёт так называемая „другая Эстония“. И эта-то „другая Эстония“ и ищет спасения от своей довольно всё-таки, будем честны, безрадостной повседневной жизни хоть где – хоть в запретной и опасной любви, хоть в торговле пылесосами, хоть в инопланетном вивариуме.
Ну и что тоже типично, как для этих авторов, так и для бережно обращающейся с авторским текстом режиссёрки – за счёт здорового и присущего эстонской культуре абсурда тяжесть и возможная депрессивность ситуации снижается и перерастает в весёлое придуривание. Так и живём, и это не худший, как мне кажется, вариант.