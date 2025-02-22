Заплатили 100 евро за билеты, а покатались на коньках всего пару раз. Как теплая зима изменила привычки любителей катков?(2)
В этом году Виктория с семьей планировала чаще кататься на коньках. Они купили абонементы и новое снаряжение. Однако теплая зима внесла коррективы. Вместо морозов – дождь и слякоть, которые помешали наслаждаться зимними забавами. Как аномально теплая зима повлияла на любителей катков?
В прошлом году Виктория с мужем и ребенком часто катались на коньках. В этом году планы были не менее амбициозными: семья собиралась посещать каток каждую неделю. В рамках акции „Черная пятница“ они приобрели два абонемента на сезон на открытые катки в Uisupark со скидкой 50% – для отца и дочери. Эти абонементы открывали доступ сразу к четырем столичным каткам: в Старом городе, Нымме, Мустамяэ и Ласнамяэ. За билеты они заплатили 100 евро и дополнительно приобрели дочке новые коньки, наколенники и шлем. Оставалось только дождаться холодов. Но вместо трескучих морозов, за окном был дождь и слякоть. „Сходили покататься пару раз, но под дождем некомфортно кататься. И никакого настроения нет“, – рассказывает Виктория.