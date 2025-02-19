19.02.2025, 16:31
Эстонский рынок наркотиков: теперь кокаин употребляют и бедняки, а убийственные опиоиды появились и в Южной Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
Опубликованный во вторник ежегодник Прокуратуры Эстонии дает, помимо прочего, обзор ситуации с наркоторговлей в нашей стране и тенденции в употреблении запрещенных веществ. Пандемию смертей от передозировки затормозить пока не удалось.
„Начиная с 2022 года основным вызовом и негативной тенденцией являются синтетические опиоиды, их широкое распространение и обусловленный ими ущерб здоровью народа“, - пишет в своем комментарии по оценке ситуации госпрокурор Райго Аас. С арестом поставщиков доступность синтетических опиоидов на короткое время сократилась, но круг потребителей по-прежнему широк.
Уже подписаны?