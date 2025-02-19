Эстонский рынок наркотиков: теперь кокаин употребляют и бедняки, а убийственные опиоиды появились и в Южной Эстонии

Одно из крупнейших дел последнего года: после трех с половиной лет уголовного производства в прошлом году вступил в силу приговор, которым граждане Грузии Петер Перкин (слева) и Давит Манцкава (справа) были признаны виновными в незаконном обороте кокаина и марихуаны в крупном количестве

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