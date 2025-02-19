ЧП и криминал
19.02.2025, 16:31

Эстонский рынок наркотиков: теперь кокаин употребляют и бедняки, а убийственные опиоиды появились и в Южной Эстонии

 
Eesti Ekspress
Одно из крупнейших дел последнего года: после трех с половиной лет уголовного производства в прошлом году вступил в силу приговор, которым граждане Грузии Петер Перкин (слева) и Давит Манцкава (справа) были признаны виновными в незаконном обороте кокаина и марихуаны в крупном количестве
Одно из крупнейших дел последнего года: после трех с половиной лет уголовного производства в прошлом году вступил в силу приговор, которым граждане Грузии Петер Перкин (слева) и Давит Манцкава (справа) были признаны виновными в незаконном обороте кокаина и марихуаны в крупном количестве
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Опубликованный во вторник ежегодник Прокуратуры Эстонии дает, помимо прочего, обзор ситуации с наркоторговлей в нашей стране и тенденции в употреблении запрещенных веществ. Пандемию смертей от передозировки затормозить пока не удалось.

„Начиная с 2022 года основным вызовом и негативной тенденцией являются синтетические опиоиды, их широкое распространение и обусловленный ими ущерб здоровью народа“, - пишет в своем комментарии по оценке ситуации госпрокурор Райго Аас. С арестом поставщиков доступность синтетических опиоидов на короткое время сократилась, но круг потребителей по-прежнему широк.

Так как употребление синтетических опиоидов често приводит к летальному исходу, статистика смертей, связанных с наркотиками, в последние годы остается мрачной.

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