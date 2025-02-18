ВИДЕО | Министр экономики: надеюсь, в Эстонии появится атомная электростанция

По словам Кельдо, Эстонии нужны как наземные, так и морские ветровые электростанции. Вероятно, нам нужна также атомная электростанция и газовые заводы, сказал министр. „Я надеюсь, что атомная электростанция появится“, — заявил он.

По словам министра, в настоящее время интересы правительства — это энергетическая безопасность и конкурентоспособная конечная цена на электроэнергию. „В настоящее время в Европе нет стратегических запасов нефти и природного газа. Однако у нас есть ветер и солнце, хозяевами которых мы являемся и которые мы можем использовать. Энергию также нужно хранить. Бывают периоды, когда солнце не светит и ветер не дует, и для этого нужны управляемые газовые станции “, — сказал Кельдо.