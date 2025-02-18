„Район будущего“: Таллинн планирует создание образовательных учреждений и зеленых зон у озера Харку

Планируемая территория расположена в квартале Пикалийва в Хааберсти и граничит с западной стороны с озером Харку, с востока – с улицей Пикалийва, с севера – с земельными участками под жилую застройку, а с юга – с незастроенным пустырем.

По словам вице-мэра Мадле Липпус, запланированное развитие данной территории соответствует принципу города 15 минут и является важным шагом в реализации планов по предоставлению услуг в шаговой доступности для растущего числа жителей и планируемых застроек. „Анализ сети городских образовательных заведений подтверждает необходимость строительства на этой территории как детского сада, так и школы. Прибрежная зона озера Харку составляет более половины всей запланированной площади, на которой будут предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, набережная и ряд объектов для активного отдыха“.

Цель детальной планировки – сформировать 11 участков, необходимых для развития образовательных учреждений и социальных услуг города Таллинна, а также планирования общественных зеленых зон, дорог и улиц. Право на строительство будет предоставлено пяти участкам для возведения общественных зданий и подстанции, а также одному участку производственного назначения для установки насосной станции для сточных вод. Также будет выделен один участок общественного пользования и два участка, где доля общественной территории составит 80–95%, а доля общественного земельного участка – 5–20%. Планировка также определяет основные решения по озеленению, подъездным путям, парковке и обеспечению техническими сетями. На планируемой территории расположены два зеленых коридора, функционирование которых будет обеспечено в процессе реализации планировки.