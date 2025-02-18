Медицинских работников в Эстонии не хватает, нужна рабочая сила из-за рубежа

Эксперт Центра мониторинга развития Каупо Коппель подчеркнул, что нехватка работников здравоохранения является актуальной проблемой, особенно среди семейных врачей. „Число медицинских работников в возрасте старше 55 лет выросло среди представителей всех специальностей, но особенно этот тренд заметен среди семейных врачей. На данный момент возраст половины семейных врачей составляет 60 лет и более, и в течение следующих десяти лет эти врачи неизбежно начнут покидать рынок труда“, – сказал Коппель. Предполагается, что нехватка семейных врачей будет наиболее острой в сельских районах, где сегодня мало специалистов моложе 50 лет.

Хотя до сих пор основное внимание уделялось нехватке медсестер, в ближайшие годы будет ощущаться и дефицит неклинических специалистов, таких как санитары и помощники медсестер. Беспокойство вызывает также нехватка психологов, специалистов в области психического здоровья и провизоров. Например, нынешний объем подготовки провизоров покрывает лишь половину от необходимого количества специалистов.

В своем кратком отчете „Тенденции, связанные с работниками здравоохранения в Эстонии“ Центр мониторинга развития отмечает, что все больше работников здравоохранения заняты на нескольких рабочих местах, а также увеличивается количество рабочих мест, занятых за счет сверхурочных часов. „Это указывает на растущую нагрузку, но в тоже время стоит обратить внимание на то, что контрактная нагрузка уменьшилась. Для работников здравоохранения может быть экономически выгоднее сочетать меньшую контрактную нагрузку с большим количеством сверхурочных часов“, – сказал Коппель.