Медицинских работников в Эстонии не хватает, нужна рабочая сила из-за рубежа
Согласно новому краткому отчету Центра мониторинга развития, в ближайшие годы в системе здравоохранения Эстонии вырастет необходимость привлечения иностранной рабочей силы. У нас неуклонно растет также число занятых как в частном секторе, так и сразу в нескольких местах работников сферы здравоохранения, что, в свою очередь, приводит к снижению эффективности системы здравоохранения и увеличению очереди ожидающих приема пациентов.
Эксперт Центра мониторинга развития Каупо Коппель подчеркнул, что нехватка работников здравоохранения является актуальной проблемой, особенно среди семейных врачей. „Число медицинских работников в возрасте старше 55 лет выросло среди представителей всех специальностей, но особенно этот тренд заметен среди семейных врачей. На данный момент возраст половины семейных врачей составляет 60 лет и более, и в течение следующих десяти лет эти врачи неизбежно начнут покидать рынок труда“, – сказал Коппель. Предполагается, что нехватка семейных врачей будет наиболее острой в сельских районах, где сегодня мало специалистов моложе 50 лет.
Хотя до сих пор основное внимание уделялось нехватке медсестер, в ближайшие годы будет ощущаться и дефицит неклинических специалистов, таких как санитары и помощники медсестер. Беспокойство вызывает также нехватка психологов, специалистов в области психического здоровья и провизоров. Например, нынешний объем подготовки провизоров покрывает лишь половину от необходимого количества специалистов.
В своем кратком отчете „Тенденции, связанные с работниками здравоохранения в Эстонии“ Центр мониторинга развития отмечает, что все больше работников здравоохранения заняты на нескольких рабочих местах, а также увеличивается количество рабочих мест, занятых за счет сверхурочных часов. „Это указывает на растущую нагрузку, но в тоже время стоит обратить внимание на то, что контрактная нагрузка уменьшилась. Для работников здравоохранения может быть экономически выгоднее сочетать меньшую контрактную нагрузку с большим количеством сверхурочных часов“, – сказал Коппель.
Согласно данным Департамента статистики, в 2024 году именно в сфере здравоохранения Эстонии больше всего сотрудников имели несколько рабочих мест. В нескольких местах работают 59% врачей-специалистов, в то время как средний показатель по стране составляет лишь 10%. Работа в нескольких местах также распространена среди психологов и логопедов. При этом медсестры Эстонии все чаще работают с чрезмерной нагрузкой: за последние десять лет объем работы, выполняемой за счет сверхурочных часов, увеличился на 40%.
Кроме того, данные показывают, что число иностранных работников в системе здравоохранения Эстонии является одним из самых низких в ЕС. Например, в 2023 году лишь 4,5% врачей и 0,2% медсестер в Эстонии были иностранцами, что является одним из самых низких показателей в Европейском союзе. Темпы роста этого показателя в Эстонии остаются сдержанными по сравнению со многими другими странами. „Потребность в привлечении рабочей силы из-за рубежа в системе здравоохранения Эстонии растет, однако языковой барьер мешает приезду иностранных специалистов“, – пояснил Коппель.
В кратком отчете обращается внимание на то, что число занятых в частном секторе работников здравоохранения за десять лет выросло с 32% до 37%. Работу в частном секторе все чаще предпочитают опорные специалисты, а также специалисты в области психического здоровья.