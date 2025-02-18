18.02.2025, 15:15
Ежегодник прокуратуры: в Эстонии впервые осужден человек за передачу номера своего мобильного киберпреступникам
ФОТО: Foto: Shutterstock, LHV
В опубликованном во вторник ежегоднике Прокуратуры Эстонии упоминается первый в судебной практике случай, когда житель Эстонии был осужден в уголовном порядка за то, что отдал номер своего мобильного телефона в распоряжение кибермошенникам.
Уголовное дело, направленное в прошлом году в суд Пыхьяской окружной прокуратурой касается случая, когда мужчина по имени Никита Курицин передал номера своих телефонов и устройства киберпреступникам, которые затем разослали в течение пары недель через приложение SMS Gateway в общей сложности около 2000 фишинговых сообщений.
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