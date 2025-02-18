ЧП и криминал
18.02.2025, 15:15

Ежегодник прокуратуры: в Эстонии впервые осужден человек за передачу номера своего мобильного киберпреступникам

 
Судебный молоток. Иллюстративный снимок
Судебный молоток. Иллюстративный снимок
ФОТО: Foto: Shutterstock, LHV

В опубликованном во вторник ежегоднике Прокуратуры Эстонии упоминается первый в судебной практике случай, когда житель Эстонии был осужден в уголовном порядка за то, что отдал номер своего мобильного телефона в распоряжение кибермошенникам.

Уголовное дело, направленное в прошлом году в суд Пыхьяской окружной прокуратурой касается случая, когда мужчина по имени Никита Курицин передал номера своих телефонов и устройства киберпреступникам, которые затем разослали в течение пары недель через приложение SMS Gateway в общей сложности около 2000 фишинговых сообщений.

Получателей этих сообщений уведомляли о якобы имевших место подозрительных платежах в интернет-банке, и для защиты счета им предлагалось перейти по указанному адресу, то есть кликнуть на фишинговую ссылку мнимого интернет-банка. На самом деле ссылка была создана для того, чтобы получить незаконный доступ к данным банковских счетов.

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