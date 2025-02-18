Любители зимней рыбалки, не рискуйте, выходя на тонкий лед! Сверьтесь с информацией спасателей
Спасательный департамент регулярно измеряет толщину льда на популярных водоёмах, результаты можно посмотреть в обновлённой ледовой карте приложения ILM+.
С этого зимнего сезона через ILM+ стала доступна информация о толщине льда на различных внутренних водоёмах для всех заинтересованных. Ледовая карта в приложении создана для того, чтобы можно было лучше передавать информацию о состоянии льда на внутренних водоёмах. Свежие данные в ледовую карту ILM+ вносят в первую очередь спасатели, которые проводят замеры толщины льда. Кроме того, пользователи приложения по-прежнему могут передавать наблюдения об опасных погодных явлениях.
„В Эстонии насчитывается около 1200 озёр и водохранилищ, а также реки и бесчисленное количество прудов. Добраться до всех невозможно, но мы обязательно проводим замеры на тех водоёмах, где собирается больше людей и где уже происходили несчастные случаи“, – пояснил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.
Спасатели измеряют толщину льда в зависимости от погодных условий и до тех пор, пока ледовая обстановка не стабилизируется. Для образования безопасного ледового покрова необходимы сильные морозы, которые должны держаться не менее десяти дней. На выбранных внутренних водоёмах замеры проводятся регулярно, а данные сразу же вносятся в картографическое приложение. Выходить на лёд можно только тогда, когда его толщина составляет не менее 10 сантиметров.
„Перед выходом на лёд необходимо убедиться, что он достаточно толстый и безопасный. Проверить это можно с помощью ледовой карты“, – отметил Виркала, подчеркнув, что карта носит исключительно информационный характер, и каждый сам отвечает за свою безопасность. В настоящее время выход на лёд внутренних водоёмов запрещён в Харьюмаа. В Южной Эстонии разрешено выходить на лёд озёр и прудов, но не на лёд рек и ручьёв.
„Погодным приложением ILM+ уже пользуются 82 000 человек. Мы рады, что приложение популярно и его различные функции активно используются. В сотрудничестве со Спасательным департаментом мы усовершенствовали приложение, и с началом сезона получаем от спасателей надёжную информацию о ледовой обстановке. Данные Спасательного департамента в ILM+ ещё больше повышают безопасность пользователей“, – пояснила руководитель отдела управления данными и мониторинга Агентства окружающей среды Светлана Пудова.
Кроме того, на карте можно найти информацию об искусственных катках, где можно безопасно кататься на коньках.
Приложение ILM+ можно бесплатно скачать в Google Play и App Store. Подробнее: https://www.keskkonnaagentuur.ee/ilmpluss.
На сайте https://jaakaart.envir.ee/hetkeseis ледовая карта доступна в виде отдельного картографического слоя. Внимание! Убедитесь, что используете последнюю версию приложения ILM+, иначе все функции ледовой карты могут быть недоступны.
Перед выходом на лёд возьмите с собой:
ледовые шилья,
заряженный мобильный телефон в водонепроницаемом пакете,
сухую одежду.
Дополнительно рекомендуется надеть спасательный жилет поверх одежды.Если вы заметили человека в беде или сами нуждаетесь в помощи, немедленно звоните по номеру экстренной помощи 112.
Памятка по передвижению по льду:
Всегда проверяйте, выдерживает ли лёд, и по возможности двигайтесь по уже проверенным маршрутам.
В местах трещин, промоин и возле мостов лёд всегда слабее и может не выдержать вес человека.
Лёд слабее в местах зарослей камыша, на отмелях, в районах с родниками, а также в местах впадения рек, ручьёв и канализационных стоков.
Если вы слышите треск, немедленно уходите со льда – это означает, что появились трещины, и лёд может сломаться.
На проточных водоёмах (реках, ручьях) лёд всегда слабее, чем на озёрах и прудах, и быстрее тает при изменении погоды.
Передвижение по льду в темноте повышает риск заблудиться.
На открытых водоёмах обычно дует ветер, что увеличивает риск обморожения.
Употребление алкоголя не согревает, а создаёт ложное ощущение тепла и ускоряет переохлаждение.