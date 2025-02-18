Любители зимней рыбалки, не рискуйте, выходя на тонкий лед! Сверьтесь с информацией спасателей

С этого зимнего сезона через ILM+ стала доступна информация о толщине льда на различных внутренних водоёмах для всех заинтересованных. Ледовая карта в приложении создана для того, чтобы можно было лучше передавать информацию о состоянии льда на внутренних водоёмах. Свежие данные в ледовую карту ILM+ вносят в первую очередь спасатели, которые проводят замеры толщины льда. Кроме того, пользователи приложения по-прежнему могут передавать наблюдения об опасных погодных явлениях.

„В Эстонии насчитывается около 1200 озёр и водохранилищ, а также реки и бесчисленное количество прудов. Добраться до всех невозможно, но мы обязательно проводим замеры на тех водоёмах, где собирается больше людей и где уже происходили несчастные случаи“, – пояснил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

Спасатели измеряют толщину льда в зависимости от погодных условий и до тех пор, пока ледовая обстановка не стабилизируется. Для образования безопасного ледового покрова необходимы сильные морозы, которые должны держаться не менее десяти дней. На выбранных внутренних водоёмах замеры проводятся регулярно, а данные сразу же вносятся в картографическое приложение. Выходить на лёд можно только тогда, когда его толщина составляет не менее 10 сантиметров.

„Перед выходом на лёд необходимо убедиться, что он достаточно толстый и безопасный. Проверить это можно с помощью ледовой карты“, – отметил Виркала, подчеркнув, что карта носит исключительно информационный характер, и каждый сам отвечает за свою безопасность. В настоящее время выход на лёд внутренних водоёмов запрещён в Харьюмаа. В Южной Эстонии разрешено выходить на лёд озёр и прудов, но не на лёд рек и ручьёв.