21.02.2025, 10:20
МНЕНИЕ | Путин начал, как Гитлер, и кончит так же
ФОТО: | Scanpix
Сейчас часто проводят параллели между диктаторской кликой во главе с Владимиром Путиным в нынешней России и фашистским режимом Адольфа Гитлера 1930-х годов в Германии. И вправду, многие аналогии напрашиваются сами собой, пишет публицист Олег Самородний.
Бытует мнение, что история ничему не учит. По-моему, это мнение верно лишь отчасти. Исторические события действительно повторяются с завидной периодичностью и даже монотонностью, но каждый раз с существенными отличиями.
Уже подписаны?