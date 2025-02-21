Мнение
21.02.2025, 10:20

МНЕНИЕ | Путин начал, как Гитлер, и кончит так же

 
Памятник княгине Ольге в Киеве в бронежилете.
Памятник княгине Ольге в Киеве в бронежилете.
ФОТО: SERGEY DOLZHENKO | Scanpix

Сейчас часто проводят параллели между диктаторской кликой во главе с Владимиром Путиным в нынешней России и фашистским режимом Адольфа Гитлера 1930-х годов в Германии. И вправду, многие аналогии напрашиваются сами собой, пишет публицист Олег Самородний.

Бытует мнение, что история ничему не учит. По-моему, это мнение верно лишь отчасти. Исторические события действительно повторяются с завидной периодичностью и даже монотонностью, но каждый раз с существенными отличиями.

Сейчас часто проводят параллели между диктаторской кликой во главе с Владимиром Путиным в нынешней России и фашистским режимом Адольфа Гитлера 1930-х годов в Германии. И вправду, многие аналогии напрашиваются сами собой.

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