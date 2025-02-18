Звери
18.02.2025, 13:45

Внимание, владельцы собак! У умершей недавно лисицы нашли крайне опасное и заразное заболевание

 
Lemmikloom
Тот самый лисенок: симптомов у него не было, но на самом деле он был болен
Тот самый лисенок: симптомов у него не было, но на самом деле он был болен
ФОТО: Eesti metsloomaühing

В начале февраля на один из хуторов Сааремаа забрел лисенок, которому пытались помочь как хозяева, так и ветеринар с Муху, но, несмотря на это, животное умерло. Как выяснилось в результате анализов, молодой зверек был болен собачьей чумкой.

Речь идет о родившемся в прошлом году лисенке, у которого Эстонское общество диких животных (Eesti metsloomaühing) взяло пробу на анализ, невзирая на то, что признаков чумы собак у зверька не было. В понедельник были получены результаты анализа, которые подтвердили собачью чумку.

Общество просит всех владельцев собак Сааремаа и Муху убедиться, что их питомцы вакцинированы против собачьей чумки, и в случае, если прививки нет, то рекомендуется обязательно ее сделать!

Пару лет назад директор ветеринарной клиники PetCity Юрген Митт так описывал чуму собак: „Это крайне опасное заболевание, которым легко заразиться и которое трудно диагностировать на ранней стадии. Течение болезни поэтапное: сначала появляются проблемы с дыханием и выделения из носа, что также может свидетельствовать и о каком-то другом заболевании. Когда чумка достигает нервной системы, ее легче распознать“.

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Митт добавил, что лекарства от чумки нет, можно лишь облегчить симптомы. С другой стороны, существует эффективная профилактика в виде комплексной вакцины. К сожалению, среди владельцев животных распространяется неприятие вакцины. „Так же, как и с людьми — не хотят вакцинировать себя и своего ребенка, не хотят вакцинировать и собаку“, - отметил ветеринар.

Признаки чумки у собак

Первичные: водянистые или гнойные выделения из глаз.

Вторичные: лихорадка, выделения из носа, кашель, летаргия, снижение аппетита и рвота.

При поражении нервной системы: зацикливание, опущенная голова, мышечные судороги, эпилепсия, повышенное слюноотделение, частичный или полный паралич.

Необязательные: утолщение и затвердение подушечек лап.

Людям собачья чумка не передается.

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