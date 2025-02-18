ВИДЕО | Тренер сборной Эстонии по баскетболу подписал контракт с польским клубом, а „Калев/Крамо“ представил нового главного тренера

Хейко Раннула, комментируя свой переход в варшавскую „Легию“, рассказал: „Со мной связались из „Легии“, с которой я уже общался этим летом, незадолго до финала Кубка Эстонии, и времени на раздумья было мало. Изначально говорилось, что я точно проведу финал Кубка, а затем продолжим переговоры“.

Раннула также отметил: „Моё желание, стремление и амбиции, безусловно, заключались в том, чтобы поехать за границу. На самом деле, я уже отказался от этой мысли в этом сезоне, но предложение было достаточно хорошим, и я решил принять его буквально на следующий день (16 февраля — прим. ред.). Это, безусловно, было очень трудное решение как с точки зрения игроков, так и с точки зрения семьи, но такова жизнь тренера, и с определёнными вызовами нужно сталкиваться“.

Тренер поблагодарил владельцев „Калев/Крамо“, всю организацию и болельщиков: „У меня остались очень хорошие воспоминания о последних двух годах, и я, безусловно, останусь на связи с „Калев/Крамо“ и в дальнейшем“.

Под руководством Хейко Раннулы за последние три сезона команда „Калев/Крамо“ достигла значительных успехов. Клуб завоевал два титула чемпиона Эстонии, два Кубка Эстонии, в 2023 году дошел до полуфинала Еврокубка ФИБА, а в прошлом году выиграл серебряные медали в Эстоно-латвийской лиге. За два с половиной года работы главным тренером Раннула провел 160 официальных матчей, в 131 из которых команда одержала победу.

Хейко Раннула также является главным тренером сборной Эстонии по баскетболу.

Роль главного тренера столичной команды займет Индрек Рейнбок, который ранее был ассистентом тренера.

Менеджер „Калева/Крамо“ Рамо Каск и президент клуба Тоомас Линамяэ выразили благодарность Хейко Раннуле от имени всего клуба за его выдающуюся работу в последние два с половиной года. „Помимо всех титулов, команды, которые возглавлял Хейко, подарили незабываемые эмоции как поклонникам баскетбола, так и нам внутри клуба“, — отметили они.