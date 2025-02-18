ВИДЕО | Тренер сборной Эстонии по баскетболу подписал контракт с польским клубом, а „Калев/Крамо“ представил нового главного тренера
С 2022 года возглавлявший команду „Калев/Крамо“ Хейко Раннула покидает пост главного тренера, а его место займет нынешний ассистент Индрек Рейнбок.
Хейко Раннула, комментируя свой переход в варшавскую „Легию“, рассказал: „Со мной связались из „Легии“, с которой я уже общался этим летом, незадолго до финала Кубка Эстонии, и времени на раздумья было мало. Изначально говорилось, что я точно проведу финал Кубка, а затем продолжим переговоры“.
Раннула также отметил: „Моё желание, стремление и амбиции, безусловно, заключались в том, чтобы поехать за границу. На самом деле, я уже отказался от этой мысли в этом сезоне, но предложение было достаточно хорошим, и я решил принять его буквально на следующий день (16 февраля — прим. ред.). Это, безусловно, было очень трудное решение как с точки зрения игроков, так и с точки зрения семьи, но такова жизнь тренера, и с определёнными вызовами нужно сталкиваться“.
Тренер поблагодарил владельцев „Калев/Крамо“, всю организацию и болельщиков: „У меня остались очень хорошие воспоминания о последних двух годах, и я, безусловно, останусь на связи с „Калев/Крамо“ и в дальнейшем“.
Под руководством Хейко Раннулы за последние три сезона команда „Калев/Крамо“ достигла значительных успехов. Клуб завоевал два титула чемпиона Эстонии, два Кубка Эстонии, в 2023 году дошел до полуфинала Еврокубка ФИБА, а в прошлом году выиграл серебряные медали в Эстоно-латвийской лиге. За два с половиной года работы главным тренером Раннула провел 160 официальных матчей, в 131 из которых команда одержала победу.
Хейко Раннула также является главным тренером сборной Эстонии по баскетболу.
Роль главного тренера столичной команды займет Индрек Рейнбок, который ранее был ассистентом тренера.
Менеджер „Калева/Крамо“ Рамо Каск и президент клуба Тоомас Линамяэ выразили благодарность Хейко Раннуле от имени всего клуба за его выдающуюся работу в последние два с половиной года. „Помимо всех титулов, команды, которые возглавлял Хейко, подарили незабываемые эмоции как поклонникам баскетбола, так и нам внутри клуба“, — отметили они.
Также было подчеркнуто, что в прошлом сезоне амбиции Раннулы уехать за границу обсуждались несколько раз, и хотя ранее предложенные варианты не совпали с его желаниями, сейчас пришло время перемен. „Зная с самого начала высокие цели Хейко, мы, конечно, не можем ему препятствовать. Хейко выиграл 131 официальную игру и проиграл 29, что дает процент побед 82. Кто бы не хотел такого тренера?“ — добавили в клубе. Руководство выразило надежду, что успех Раннулы откроет возможности для других эстонских тренеров и игроков с большим опытом.
Также было отмечено, что за достигнутыми результатами стоит командная работа, и важную роль в этом сыграл Индрек Рейнбок, который в течение почти трех лет создавал культуру и систему клуба. „Поэтому изменения в команде будут органичными, и систему продолжит Индрек Рейнбок, который был ассистентом тренера на протяжении восьми сезонов. Мы уверены, что он готов к этому вызову и поможет клубу достичь целей, поставленных в начале сезона“.
Последней игрой Хейко Раннулы в роли главного тренера „Калева/Крамо“ стал финал Кубка Эстонии 15 февраля, в котором команда победила „Тартуский университет“ со счетом 93:86. Индрек Рейнбок дебютирует в роли главного тренера 28 февраля в матче против „ТалТех/Алексела“.
Новый тренер клуба, Рейнбок, отметил: „Я мотивирован занять пост главного тренера „Калева/Крамо“. Я хорошо знаю команду и готов продолжить работу, начатую Хейко, и успешно завершить задачи, поставленные в начале сезона“.