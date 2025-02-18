Поворот на Восток. Где лежат корни новой американской внешней политики и чем она опасна для Европы

Америка Трампа намерена строить свои отношения с союзниками на транзакционной основе — „ты мне, я тебе“. Прошлые заслуги значения не имеют. Администрация Трампа намерена предоставить Европу самой себе, а сама вплотную заняться конфронтацией с Китаем. Более того, в этой новой системе международных отношений путинской России уготовано место партнера США. Вопрос только в том, что этому подходу могут противопоставить как Европа , так и Китай.

В субботу 15 января на конференции по безопасности в Мюнхене спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог сделал ряд важнейших заявлений. В ходе панельной дискуссии , организованной Deutsche Welle Келлог сказал, что США не видят Европу за столом переговоров в Украине, но готовы „учесть ее интересы“. При этом европейским союзниками Келлог отвел „решающую роль“ в обеспечении суверенитета Украины. В переводе с дипломатического языка на общепринятый это означает, что США намерены договориться с Россией, а выполнение договоренностей возложить на европейские страны.