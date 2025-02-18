Поворот на Восток. Где лежат корни новой американской внешней политики и чем она опасна для Европы
Прошедшие выходные стали шоком для Европы и полностью изменили трансатлантические отношения, считавшиеся незыблемыми с конца Второй мировой войны. Суть этих изменений проста — США больше не являются безусловным партнером европейских стран. Ни в сфере безопасности, ни в сфере экономических и политических отношений, пишет Delfi.lv.
Америка Трампа намерена строить свои отношения с союзниками на транзакционной основе — „ты мне, я тебе“. Прошлые заслуги значения не имеют. Администрация Трампа намерена предоставить Европу самой себе, а сама вплотную заняться конфронтацией с Китаем. Более того, в этой новой системе международных отношений путинской России уготовано место партнера США. Вопрос только в том, что этому подходу могут противопоставить как Европа, так и Китай.