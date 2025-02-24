Директор Школы Свободы: Украинским ребятам просто не хватило времени, чтобы быть конкурентоспособными с эстоноязычными абитуриентами

Мы были в стенах Школы Cвободы почти два года назад. Тогда подходил к концу первый учебный год в Эстонии для украинских детей. И у родителей, и у учителей, и у самих школьников были страхи и переживания — как справиться? За два года в школьных коридорах ничего не изменилось. Пожалуй, только помимо русского и украинского чаще слышен эстонский. Подростки все так же громко обсуждают задания на сегодня, планы погулять после уроков. Кто-то лениво листает учебник, кто-то переписывается в телефоне, удобно усевшись в больших креслах.