Сборная Эстонии представила состав для ЧМ по лыжным видам спорта: в команде три дебютанта

Эстонская ассоциация лыжного спорта утвердила состав сборной на чемпионат мира по лыжным видам спорта 2025 года в Тронхейме. В женскую команду вошли Кайди Каасику, Кейди Каасику, Тэси Туул и Мариэль Мерлий Пуллес. В мужской состав включены Альвар Йоханнес Алев, Мартин Химма, Ральф Кивиль, Хенри Роос и Карл Себастьян Дремлюга. Запасным спортсменом назначен Кристофер Калев.

Наиболее заметное отсутствие – 31-летний Марко Килп, который участвовал в пяти предыдущих чемпионатах мира, но не выполнил критерии отбора в этом году. Также пропустит турнир Калев Эрмитс, бывший биатлонист и действующий тренер юниорской сборной по биатлону, который выполнил квалификационные требования, выиграв чемпионат Эстонии в январе. В это же время он будет занят на юниорском чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде.

Комиссия по лыжным гонкам сформировала состав на основе критериев отбора и текущих результатов сезона. По словам исполнительного директора Эстонской лыжной федерации Кристьяна Колла, команда представляет собой сочетание опытных участников чемпионатов мира и молодых спортсменов, впервые получивших шанс проявить себя на мировой арене.

„В Тронхейме Эстонию будет представлять сильная и мотивированная сборная. Каждый спортсмен проделал большую работу, чтобы достичь оптимальной формы к соревнованиям“, – подчеркнул Колл.

В чемпионате мира дебютируют Ральф Кивиль, Кристофер Калев и Тэси Туул.

В отличие от предыдущего чемпионата мира, количество разыгрываемых комплектов наград на чемпионате мира 2025 года в Тронхейме увеличилось: теперь их будет 27, вместо 24, как на последнем турнире. В программу соревнований были добавлены пара-дисциплины для лыжников, в том числе мужской и женский спринт, а также еще одно личное соревнование для двоеборок. Это также будет первое мировое первенство, на котором длина мужских и женских дистанций будет одинаковой.

55-й чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 26 февраля по 9 марта 2025 года в норвежском городе Тронхейм. Это не первый раз, когда Тронхейм принимает чемпионат мира по северным дисциплинам: в 1997 году уже проводился чемпионат мира по лыжным видам спорта. В целом, это будет уже седьмой подобный турнир, проходящий в Норвегии.

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