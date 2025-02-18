Люксовые автомобили, поездки в Дубай. Члены банды Джокера вели роскошный образ жизни

По данным прокуратуры и Центральной криминальной полиции, ущерб, причиненный связанными с преступной группировкой Джокера лицами как в Эстонии, так и в Финляндии, составляет несколько миллионов евро. По оценкам, половина этой суммы приходится на налоговые преступления в Эстонии и Финляндии, а другая половина — на имущественные и экономические преступления.