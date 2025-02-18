18.02.2025, 14:15
Люксовые автомобили, поездки в Дубай. Члены банды Джокера вели роскошный образ жизни
Прокуратура рассказала о криминальных доходах группировки
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„Люди, причастные к подобного рода преступлениям, могут казаться честными бизнесменами, а не традиционными преступниками, связанными с криминальным миром“, — так охарактеризовал группировку Джокера, которая специализировалась на преступлениях в т.н. в сфере „белых воротничков“, государственный прокурор Райго Аас.
По данным прокуратуры и Центральной криминальной полиции, ущерб, причиненный связанными с преступной группировкой Джокера лицами как в Эстонии, так и в Финляндии, составляет несколько миллионов евро. По оценкам, половина этой суммы приходится на налоговые преступления в Эстонии и Финляндии, а другая половина — на имущественные и экономические преступления.
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