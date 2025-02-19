Сколько стоит неоплачиваемый отпуск? Объясняет адвокат
Работник и работодатель могут договориться о неоплачиваемом отпуске, что может быть выгодно для обеих сторон. Однако при согласовании условий важно учитывать, чтобы медицинское и пенсионное страхование работника не прерывалось.
Адвокат юридического бюро Hedman Кристель Таэль-Саме пояснила, что работник может взять неоплачиваемый отпуск по личным причинам, например, в связи с учебой или если основного отпуска ему недостаточно. „Для работодателя неоплачиваемый отпуск может стать возможностью снизить расходы на рабочую силу и избежать сокращений. Однако с неоплачиваемым отпуском связано и множество нюансов, о которых важно знать как работнику, так и работодателю, чтобы избежать неприятных сюрпризов и споров“, — объяснила она.
Соглашение о неоплачиваемом отпуске лучше оформлять письменно
Хотя закон о трудовом договоре этого не требует, адвокат посоветовала зафиксировать договоренность об условиях неоплачиваемого отпуска в письменной форме, например, по электронной почте. „В соглашении следует указать как минимум даты начала и окончания отпуска. Кроме того, стороны могут договориться и о других условиях, которые более благоприятны для работника, чем предусмотренные законом“, — отметила Таэль-Саме.
Например, работодатель и работник могут договориться, что, в отличие от общих правил, у работника во время неоплачиваемого отпуска продолжит накапливаться основной отпуск. А если такого соглашения нет, то работник должен учитывать, что неоплачиваемый отпуск сокращает количество дней основного отпуска.
Также можно договориться, что работодатель не имеет права прервать или отложить отпуск работника без его согласия, даже если возникнет острая производственная необходимость. „Если работодатель все же прерывает или откладывает отпуск, то он обязан возместить работнику понесенные расходы“, — подчеркнула Таэль-Саме. В таком случае работнику также должна быть предоставлена возможность использовать оставшуюся часть отпуска позднее.
Адвокат Hedman отметила, что работодатель и работник не могут заключать соглашения, ухудшающие положение работника по сравнению с предусмотренным законом.
Так, например, нельзя договориться о том, что работник не имеет права прервать, отложить или досрочно прекратить отпуск, если у него возникнет временная нетрудоспособность, необходимость уйти в декретный отпуск или если он захочет принять участие в забастовке. „Если работник во время неоплачиваемого отпуска берет больничный, он обязан уведомить об этом работодателя, который должен внести соответствующие изменения в регистр занятости. В противном случае работник потеряет право на больничное пособие“, — пояснила Таэль-Саме.
Приостановка трудового договора на время неоплачиваемого отпуска
Если неоплачиваемый отпуск длится полный календарный месяц или дольше, работодатель обязан сделать в регистре занятости отметку о приостановке трудового договора. „В таком случае страховые взносы по безработице за этот период не выплачиваются, а время отпуска не учитывается в страховом стаже“, — объяснила Кристель Таэль-Саме, добавив, что работодателю необходимо зарегистрировать приостановку договора в течение 10 дней с момента начала отпуска.
Если неоплачиваемый отпуск короче месяца, то его не нужно регистрировать. Исключение составляет ситуация, когда работник хочет во время отпуска получать пособие родителя ребенка с особыми потребностями.
Как избежать прекращения медицинского и пенсионного страхования?
Даже несмотря на то, что во время неоплачиваемого отпуска заработная плата не выплачивается, работодатель все равно обязан уплачивать минимальный социальный налог, чтобы медицинское и пенсионное страхование работника не прекращалось.
В 2025 году минимальная налогооблагаемая база составляет 820 евро в месяц. Соответственно, минимальная сумма социального налога к уплате составляет 270,60 евро в месяц.
Если работник хочет взять более длительный неоплачиваемый отпуск, стороны могут договориться о приостановлении исполнения трудового договора. „В этом случае работодатель освобождается от уплаты социального налога, но работник должен учитывать, что его медицинское и пенсионное страхование прекратится“, — пояснила Таэль-Саме.
Уплата минимального социального налога касается только работников по трудовому договору. Если человек работает по договору подряда или авторскому договору, то его медицинское страхование и социальные гарантии прекращаются на время неоплачиваемого отпуска.
Если же у работника несколько работодателей и он хочет взять неоплачиваемый отпуск у всех, то он должен согласовать это с каждым работодателем отдельно. В таком случае по вопросам минимального социального налога рекомендуется проконсультироваться с специалистом по кадрам.
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