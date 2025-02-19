Сколько стоит неоплачиваемый отпуск? Объясняет адвокат

Адвокат юридического бюро Hedman Кристель Таэль-Саме пояснила, что работник может взять неоплачиваемый отпуск по личным причинам, например, в связи с учебой или если основного отпуска ему недостаточно. „Для работодателя неоплачиваемый отпуск может стать возможностью снизить расходы на рабочую силу и избежать сокращений. Однако с неоплачиваемым отпуском связано и множество нюансов, о которых важно знать как работнику, так и работодателю, чтобы избежать неприятных сюрпризов и споров“, — объяснила она.

Соглашение о неоплачиваемом отпуске лучше оформлять письменно

Хотя закон о трудовом договоре этого не требует, адвокат посоветовала зафиксировать договоренность об условиях неоплачиваемого отпуска в письменной форме, например, по электронной почте. „В соглашении следует указать как минимум даты начала и окончания отпуска. Кроме того, стороны могут договориться и о других условиях, которые более благоприятны для работника, чем предусмотренные законом“, — отметила Таэль-Саме.

Например, работодатель и работник могут договориться, что, в отличие от общих правил, у работника во время неоплачиваемого отпуска продолжит накапливаться основной отпуск. А если такого соглашения нет, то работник должен учитывать, что неоплачиваемый отпуск сокращает количество дней основного отпуска.

Также можно договориться, что работодатель не имеет права прервать или отложить отпуск работника без его согласия, даже если возникнет острая производственная необходимость. „Если работодатель все же прерывает или откладывает отпуск, то он обязан возместить работнику понесенные расходы“, — подчеркнула Таэль-Саме. В таком случае работнику также должна быть предоставлена возможность использовать оставшуюся часть отпуска позднее.

Адвокат Hedman отметила, что работодатель и работник не могут заключать соглашения, ухудшающие положение работника по сравнению с предусмотренным законом.