ВИДЕО | В Эр-Рияде завершились переговоры США и России — они продолжались почти пять часов. Что обсуждали и о чем договорились?
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершились. Об этом объявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает „Интерфакс“. Российско-американские переговоры продолжались 4,5 часа.
В ходе встречи обсуждалась в том числе российско-украинская война, пишет „Медуза“.
„Да, мы обсуждали [эту тему] и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты“, — заявил Ушаков.
По словам Ушакова, обсуждалась также возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что она вряд ли состоится на следующей неделе.
„Этот вопрос обсуждался, будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи“, — сказал помощник президента России.
Ушаков назвал разговор „очень серьезным“. По его мнению, переговоры прошли „неплохо“. „Мы договорились учитывать интересы друг друга, вместе с тем продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересована и Москва, и Вашингтон“, — заявил Ушаков. Отвечая на вопрос, сближаются ли Россия и США, он заявил, что пока „трудно сказать“, но „разговор об этом был“.
Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что в ходе переговоров Москва и Вашингтон договорились „создать механизм консультаций“, который позволит устранить факторы, мешающие двусторонним отношениям. Кроме того, стороны договорились назначить соответствующие команды для начала разрешения российско-украинской войны „как можно скорее“.
Делегации договорились заложить основы „для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес“.
„Одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед“, — заявила представитель Госдепа.
План прекращения войны
Как передает „Медуза“, Россия и США разработали трехступенчатый мирный план прекращения российско-украинской войны, сообщает Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, близких к переговорам в Саудовской Аравии.
План, по данным телеканала, подразумевает прекращение огня, проведение выборов в Украине и лишь затем — подписание окончательного мирного соглашения.
По словам источников Fox News, Россия и США считают выборы в Украине „ключевым условием для успеха процесса урегулирования“. Это условие, считает телеканал, вызовет споры сторон, поскольку Россия „не проводит настоящих выборов“, а в Украине не примут „перспективу назначения пророссийского марионеточного президента“.
„Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как достаточно высокую, а также убежден, что любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины [Владимира Зеленского], будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам. В свою очередь, Дональд Трамп готов принять любой результат выборов, включая возможность избрания пророссийской марионетки“, — передали позицию украинской стороны источники телеканала.
Об аналогичном плане мирного урегулирования российско-украинской войны со ссылкой на источники сообщал депутат Европарламента Сергей Лагодинский. Он назвал часть плана с выборами до подписания соглашения „подарком Трампа Путину“.
„Нам, европейцам, должно быть совершенно понятно, что выборы [в Украине] должны состояться после финального этапа, а не до него. В том числе потому, что финальное соглашение не может быть результатом победы на выборах пророссийского кандидата“, — считает депутат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров заявил, что не видел сообщений о плане по прекращению войны, который, по информации Fox News, разработали Москва и Вашингтон.
„Я не видел этой информации. Но сегодня нашел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с представителем США [по Украине] Китом Келлогом. И Келлог проинформировал его о неком плане урегулирования, там не было сказано — три пункта или четыре. Но Сикорский, комментируя этот план, сказал, что не может раскрыть детали, план нетипичный, но может быть весьма интересным. Я спросил сегодня у [госсекретаря США Марко] Рубио и [советника президента по национальной безопасности Майка] Уолца, что это означает. Они сказали, что это фейк“, — заявил Лавров.
Представители США или Украины пока не комментировали сообщения о плане прекращения войны.
Восстановление численности посольств
Госсекретарь США Марко Рубио по итогам российско-американских переговоров объявил, что Москва и Вашингтон договорились восстановить численность персонала посольств обеих стран. Его слова приводит Associated Press, сообщает „Медуза“.
„Нам понадобятся активные дипломатические представительства, способные нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты“, — заявил Рубио.
Сокращение численности российской и американской дипмиссий начались еще в конце 2016 года, когда президентом США был Барак Обама. Тогда Вашингтон ввел санкции, после которых из США были высланы 35 российских дипломатов. В июне 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил, что качестве ответа на ужесточение антироссийских санкций число сотрудников американской дипломатической миссии в России будет сокращено на 755 человек.
Как сообщалось утром, в Саудовской Аравии проходит первая за последние годы встреча официальных делегаций РФ и США, на которой планируется обсудить окончание войны в Украине. Ни Киев, ни европейцы в переговорах не участвуют.
В Саудовской Аравии началась первая за долгое время официальная встреча представителей США и России, пишет DW. Утром во вторник, 18 февраля, делегации двух стран встретились в Эр-Рияде для переговоров по вопросу прекращения войны РФ против Украины. Россию представляют глава МИД РФ Сергей Лавров , помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
Украина, а также европейские страны в переговорах не участвуют. Киев не был уведомлен о планах провести мероприятие и не приглашен на него, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил, что представители Украины в Саудовской Аравии не будут участвовать во встрече делегаций США и РФ. „Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать“, - цитирует УНИАН его слова.
Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Испании и Дании накануне вечером встретились в Париже на экстренном саммите. На нем они выразили готовность предоставить в будущем гарантии безопасности для Украины, передает Reuters со ссылкой на одного из европейских дипломатов.
Трамп намерен встретиться с Путиным
После волны критики в адрес США из-за прямых контактов с РФ по Украине без участия Киева пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что встреча в Эр-Рияде - это не „начало переговоров“, а лишь продолжение телефонного разговора между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. „Я не думаю, что это следует рассматривать как нечто, касающееся деталей или прогресса в каких-либо переговорах“, - цитирует Брюс агентство AFP.
Ранее сам Трамп заявил, что уже в ближайшее время намерен лично встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины. При этом президент США пообещал, что в мирных переговорах будет участвовать и Владимир Зеленский.