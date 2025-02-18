ВИДЕО | В Эр-Рияде завершились переговоры США и России — они продолжались почти пять часов. Что обсуждали и о чем договорились?

По словам источников Fox News, Россия и США считают выборы в Украине „ключевым условием для успеха процесса урегулирования“. Это условие, считает телеканал, вызовет споры сторон, поскольку Россия „не проводит настоящих выборов“, а в Украине не примут „перспективу назначения пророссийского марионеточного президента“.

План, по данным телеканала, подразумевает прекращение огня, проведение выборов в Украине и лишь затем — подписание окончательного мирного соглашения.

Как передает „Медуза“ , Россия и США разработали трехступенчатый мирный план прекращения российско-украинской войны, сообщает Fox News со ссылкой на иностранных дипломатов, близких к переговорам в Саудовской Аравии.

„Одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед“, — заявила представитель Госдепа.

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила , что в ходе переговоров Москва и Вашингтон договорились „создать механизм консультаций“, который позволит устранить факторы, мешающие двусторонним отношениям. Кроме того, стороны договорились назначить соответствующие команды для начала разрешения российско-украинской войны „как можно скорее“.

Ушаков назвал разговор „очень серьезным“. По его мнению, переговоры прошли „неплохо“. „Мы договорились учитывать интересы друг друга, вместе с тем продвигать двусторонние отношения. В этом заинтересована и Москва, и Вашингтон“, — заявил Ушаков. Отвечая на вопрос, сближаются ли Россия и США, он заявил, что пока „трудно сказать“, но „разговор об этом был“.

„Этот вопрос обсуждался, будем работать для того, чтобы создать условия для такой встречи“, — сказал помощник президента России.

По словам Ушакова, обсуждалась также возможная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Он отметил, что она вряд ли состоится на следующей неделе.

„Да, мы обсуждали [эту тему] и изложили свои принципиальные подходы и договорились о том, что отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакты“, — заявил Ушаков.

„Путин оценивает вероятность избрания марионеточного президента как достаточно высокую, а также убежден, что любой другой кандидат, кроме действующего президента Украины [Владимира Зеленского], будет более гибким и готовым к переговорам и уступкам. В свою очередь, Дональд Трамп готов принять любой результат выборов, включая возможность избрания пророссийской марионетки“, — передали позицию украинской стороны источники телеканала.

Об аналогичном плане мирного урегулирования российско-украинской войны со ссылкой на источники сообщал депутат Европарламента Сергей Лагодинский. Он назвал часть плана с выборами до подписания соглашения „подарком Трампа Путину“.

„Нам, европейцам, должно быть совершенно понятно, что выборы [в Украине] должны состояться после финального этапа, а не до него. В том числе потому, что финальное соглашение не может быть результатом победы на выборах пророссийского кандидата“, — считает депутат.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров заявил, что не видел сообщений о плане по прекращению войны, который, по информации Fox News, разработали Москва и Вашингтон.

„Я не видел этой информации. Но сегодня нашел ссылку на заявление министра иностранных дел Польши Радека Сикорского, который рассказывал где-то в кулуарах Мюнхена о том, что он встречался с представителем США [по Украине] Китом Келлогом. И Келлог проинформировал его о неком плане урегулирования, там не было сказано — три пункта или четыре. Но Сикорский, комментируя этот план, сказал, что не может раскрыть детали, план нетипичный, но может быть весьма интересным. Я спросил сегодня у [госсекретаря США Марко] Рубио и [советника президента по национальной безопасности Майка] Уолца, что это означает. Они сказали, что это фейк“, — заявил Лавров.

Представители США или Украины пока не комментировали сообщения о плане прекращения войны.

Восстановление численности посольств