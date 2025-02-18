ВИДЕО | В Эр-Рияде начались переговоры США и России

В Саудовской Аравии началась первая за долгое время официальная встреча представителей США и России, пишет DW. Утром во вторник, 18 февраля, делегации двух стран встретились в Эр-Рияде для переговоров по вопросу прекращения войны РФ против Украины. Россию представляют глава МИД РФ Сергей Лавров , помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц и спецпосланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

Украина и Европа в переговорах не участвуют

Украина, а также европейские страны в переговорах не участвуют. Киев не был уведомлен о планах провести мероприятие и не приглашен на него, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил, что представители Украины в Саудовской Аравии не будут участвовать во встрече делегаций США и РФ. „Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать“, - цитирует УНИАН его слова.

Лидеры Франции, Германии, Великобритании, Польши, Италии, Испании и Дании накануне вечером встретились в Париже на экстренном саммите. На нем они выразили готовность предоставить в будущем гарантии безопасности для Украины, передает Reuters со ссылкой на одного из европейских дипломатов.

Трамп намерен встретиться с Путиным

После волны критики в адрес США из-за прямых контактов с РФ по Украине без участия Киева пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что встреча в Эр-Рияде - это не „начало переговоров“, а лишь продолжение телефонного разговора между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. „Я не думаю, что это следует рассматривать как нечто, касающееся деталей или прогресса в каких-либо переговорах“, - цитирует Брюс агентство AFP.

Ранее сам Трамп заявил, что уже в ближайшее время намерен лично встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, чтобы обсудить завершение войны РФ против Украины. При этом президент США пообещал, что в мирных переговорах будет участвовать и Владимир Зеленский.

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